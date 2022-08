Morena contra Jaime Bonilla: Mario Delgado y 21 gobernadores apoyaron a Marina del Pilar

100 años de Alain Robbe-Grillet, novelista, cineasta y fundador del movimiento Nouveau Roman

“Vivimos en un mundo que no comprendemos. Mi obra no quiere simular armonía. Hay angustia, y yo no debo ocultarla”, decía el autor de libros como “Las gomas” y “El mirón”, y director de películas como “La inmortal” y “La bella cautiva”