SMN pronosticó muy fuertes lluvias en al menos 19 estados del país, prevé inundaciones y caos

El pronóstico de clima para este martes 16 de agosto prevé intensas lluvias en al menos ocho entidades del país y muy fuertes en otras once, incluidas el Estado de México y la Ciudad de México en donde se han registrados varios percances debido a ello en las recientes horas. El Servicio Meterológico Nacional estimó que las precipitaciones se presentarán en el nororeste, occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio.

Las autoridades mantiene la alerta sobre el probable incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como de deslaver e inundaciones, por lo que instan a la población a mantenerse informados sobre las actualizaciones.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Oaxaca y Chiapas.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Coahuila, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Michoacán, Guerrero y Veracruz.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, San Luis Potosí, Colima, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y Tabasco.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

México registrará temperaturas mínimas de hasta 0º C enEstado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz. En contraste, las máximas podrían alcanzar los 45º C en Baja California y Sonora, y los 40° C en Baja California Sur, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Durango, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Cielo nublado, ambiente fresco y probabilidad de lloviznas por la mañana, con bancos de niebla y ambiente frío al amanecer en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, continuará cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en la Ciudad de México y en el Estado de México.

En la Ciudad de México se pronostica temperatura mínima de 12 a 14 °C y máxima de 22 a 24°C. Para la capital del Estado de México, temperatura mínima de 9 a 11 °C y máxima de 18 a 20 °C.

Península de Baja California: Cielo medio nublado durante la mañana y nublado por la tarde con lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur y lluvias con chubascos en Baja California. Ambiente matutino templado, siendo cálido en la costa oriental. Por la tarde, ambiente caluroso, siendo muy caluroso en el noreste de Baja California.

Pacífico Norte: Cielo nublado la mayor parte del día con probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos con descargas eléctricas por la mañana. Por la tarde lluvias puntuales intensas, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Sonora y Sinaloa. Ambiente matutino templado, siendo fresco en sierras de Sinaloa y cálido en costas de Sonora. Por la tarde, ambiente caluroso, siendo muy caluroso en el noroeste de Sonora.

Pacífico Centro: Cielo nublado la mayor parte del día. Intervalos de chubascos con descargas eléctricas en las primeras horas del día, con bancos de niebla en zonas serranas. Por la tarde, lluvias puntuales intensas en Nayarit y Jalisco, puntuales muy fuertes en Michoacán y puntuales fuertes Colima. Ambiente matutino fresco, siendo templado en zonas costeras. Por la tarde ambiente cálido a caluroso.

Pacífico Sur: Cielo nublado la mayor parte del día. Por la tarde, lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas y puntuales muy fuertes Guerrero. Ambiente fresco a templado por la mañana, siendo cálido en zonas de costa. Por la tarde, ambiente cálido, siendo caluroso en zonas de Guerrero y Oaxaca.

Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz; puntuales fuertes en Tabasco y lluvias con chubascos en Tamaulipas. Ambiente fresco a templado por la mañana, siendo frío en zonas montañosas de Veracruz. Por la tarde, ambiente cálido, siendo caluroso en zonaS de Tamaulipas.

Península de Yucatán: Cielo parcialmente nublado por la mañana y medio nublado por la tarde, con probabilidad de chubascos en Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Ambiente matutino templado, siendo cálido en zonas costeras. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso.

Mesa del Norte: Cielo nublado la mayor parte del día. Probabilidad de lluvias con descargas eléctricas durante la mañana en Chihuahua y Coahuila, así como lluvias aisladas en San Luis Potosí. Ambiente matutino fresco a templado, con bancos de niebla sobre sierras, así como ambiente frío en zonas serranas colindantes de Chihuahua y Durango. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso, con lluvias puntuales intensas en Chihuahua y Durango; puntuales muy fuertes en Coahuila, Zacatecas y Aguascalientes; puntuales fuertes en San Luis Potosí y lluvias con chubascos en Nuevo León.

Mesa Central: Cielo nublado con probabilidad de lluvias en las primeras horas del día y bancos de niebla en zonas serranas de la región. Por la tarde, probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en Guanajuato, Querétaro, y Puebla y puntuales fuertes en Hidalgo, Tlaxcala y Morelos. Ambiente fresco por la mañana, siendo frío en zonas montañosas de Tlaxcala y Puebla. Por la tarde, ambiente templado a cálido.

