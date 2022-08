“No es momento de una Reforma electoral porque no la necesitamos”: Coparmex

Foto: Cuartoscuro

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que no es momento para realizar una reforma electoral, por lo que exhortó a la ciudadanía a participar de manera activa y propositiva en la defensa del futuro de la democracia en nuestro país y a no permitir el debilitamiento del Instituto Nacional Electoral (INE), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs).

En conferencia de prensa, el presidente de la patronal, José Medina Mora Icaza, manifestó la preocupación del sector empresarial por el deterioro de la vida democrática en México y por los constantes ataques contra el INE, el Tribunal Electoral y los OPLEs.

“La actitud de las autoridades, legisladores y partidos políticos, nos alerta sobre los riesgos que corre la democracia mexicana”, subrayó.

Foto: Cuartoscuro/ Archivo

En su mensaje, Medina Mora alertó que “ninguno de los partidos que han presentado iniciativas de Reforma, han considerado a la ciudadanía”, lo que refleja “una actitud autoritaria que en nada ayuda”, pues no se muestra el interés por el futuro democrático del país.

“No es el momento de una Reforma Electoral porque no la necesitamos. Lo que sí necesitamos es definir qué tipo de democracia queremos (…) No queremos una reforma electoral desde los partidos o desde el gobierno, sin la ciudadanía”, expresó.

Medina Mora Icaza advirtió que una Reforma como la que se propone, además de requerir tiempo para que tenga efectos de largo alcance, debe contar con la aprobación de todos los sectores, por lo que es trascendental que incluya la opinión de voces expertas. Pero bajo ninguna circunstancia se debe abrir la puerta para dar pasos hacia atrás en materia democrática y de pluralidad.

José Medina Mora, presidente de la Coparmex. (Ilustración: Jovani Pérez)

Destacó la labor que el INE realiza en la organización de elecciones en nuestro país y reiteró el llamado de Coparmex a la sociedad y sus organizaciones para reflexionar y generar propuestas que enriquezcan a la democracia, fortalezcan a las instituciones electorales y promuevan la participación ciudadana.

En ese sentido, el vicepresidente de Desarrollo Democrático de Coparmex, Jorge Ramírez Hernández, afirmó que este no es el momento para una Reforma Electoral, pues no hay consensos políticos, ni son tiempos para una iniciativa de este calado “suena muy raro que esta reforma venga desde el gobierno cuando estas (reformas) normalmente deben venir desde la sociedad e incluso desde la oposición”.

Ramírez Hernández reiteró el llamado a la sociedad para sumarse a la defensa de la democracia a través de las iniciativas de participación de Coparmex y añadió que, si bien nuestro país vive retos importantes en materia de seguridad, de desigualdad y de corrupción, es importante que el debate acerca de la democracia crezca y esta se fortalezca, pues “estos problemas serían pocos si se destruyen nuestras instituciones electorales y perdemos nuestra democracia porque ponemos en riesgo nuestras libertades y esto no lo podemos permitir”.

(Foto: Twitter @TEPJF_Informa)

Agregó que los espacios de diálogo abierto para impulsar la defensa de la democracia y las instituciones, iniciarán en el Estado de México y en Coahuila, donde habrá elecciones en 2023 para de ahí avanzar en las entidades que tengan comicios electorales próximos.

Respecto a si Coparmex participará en el Parlamento Abierto de la Cámara de Diputados, José Medina Mora aseguró que si en verdad “fuera un Parlamento Abierto, en el que todos participan, ahí estaríamos presentes. Cuando se hacen -aunque tengan el nombre de Parlamento Abierto- foros, nos parece que no es la manera de discutir una Reforma Electoral que como bien dijimos, no es necesaria”.

El próximo 19 de agosto, la Coparmex realizará el foro en formato virtual, “El futuro de la democracia en México. Una alternativa para el fortalecimiento de nuestras instituciones electorales” de 12 a 14 horas. Para quien desee participae en el encuentro, de carácter gratuito, deberá registrar su asistencia en el siguiente link: https://bit.ly/RElectoralCPX

