Faitelson arremetió contra Carlos Vela por su desempeño futbolístico: “Jamás se atrevió a ser”

David Faitelson criticó a Carlos Vela por no ser el mejor jugador en la historia del futbol mexicano (Foto: CUARTOSCURO/Getty Images)

Una de las generaciones de futbolistas mexicanos que más promesas ha brindado a la afición nacional es la que se coronó por primera vez en una Copa del Mundo Sub-17 en 2005. De los jugadores dirigidos por Jesús Ramírez, uno de los que más reflectores atrajo fue Carlos Vela. Aunque su talento lo llevó a debutar como profesional en Europa, David Faitelson lo criticó por no haberse atrevido a ser el mejor futbolista de la historia en México.

Fiel a su costumbre, el periodista deportivo de ESPN aprovechó su cuenta verificada de Twitter para emitir su opinión un día después de haber visto al originario de Cancún, Quintana Roo, en el All Star Game de la Major League Soccer (MLS) contra la Liga MX. En ese sentido, destacó que el delantero cuenta con todas las cualidades con excepción de una.

“El futbolista que pudo ser, que fue y que jamás se atrevió a ser. Yo creo que Carlos Vela pudo ser mejor que Hugo (Sánchez), que Rafa (Márquez) y que (Javier) Chicharito (Hernández). Todas las habilidades menos una, la mental, estaban de su lado”, expresó en su cuenta verificada de Twitter, @Faitelson_ESPN.

Carlos Vela es uno de los mejores jugadores de la MLS (Foto: Brace Hemmelgarn-USA TODAY Sports)

Junto con Giovanni Dos Santos, Vela Garrido cargó con la responsabilidad de convertirse en un referente de la primera generación dorada de futbolistas mexicanos en el Siglo XXI. A diferencia del canterano del Barcelona, logró mantenerse con mayor frecuencia en el máximo nivel de competencia en Europa y, por muchos años, gozó de un carácter inamovible al interior de la Selección Mexicana.

La Unión Deportiva Salamanca le dio la oportunidad de debutar en la Segunda División de España en 2006, aunque el Osasuna lo adquirió para mostrarlo al máximo circuito un año después. En el Arsenal se dio a conocer ante el mundo y después de un breve paso con el West Bromwich, volvió a España para brillar con la Real Sociedad de San Sebastián a lo largo de siete temporadas entre 2011 y 2018.

Si bien los clubes más competitivos del continente europeo hicieron lugar en su historia deportiva, y su innegable talento lo mantuvo en las vitrinas de la élite mundial, el delantero ha confesado su disgusto por el balompié. En más de una ocasión llegó a confesar que el súbito paso de la cantera de la Chivas del Club Deportivo Guadalajara al futbol europeo sometieron a un nivel de presión que lo llevó a disgustarse con la disciplina.

Carlos Vela no ha vuelto a la Selección Mexicana desde el año 2019 (Foto: Adolfo Vladimir/ Cuartoscuro)

“Yo prefiero mil veces ver un partido de NBA que uno de futbol. Aparte de poder hacer el trabajo que me gusta que es jugar futbol, también puedo disfrutar de mi hobbie (...) Fui a varios torneos de básquetbol y llegó una edad en la que me dijeron ‘futbol o básquetbol’ porque andaba de un partido al otro. Así que me hicieron decidir y escogí el que mejor se me daba”, declaró en su llegada al LAFC de la MLS.

Carlos Vela y la Selección Mexicana

Una de las decisiones más polémicas en la trayectoria profesional de Carlos Vela ha sido su negativa a volver a las convocatorias de la Selección Mexicana. Luego de coronarse con la Sub-17 y formar parte de la Sub-20, se integró a la selección absoluta desde el 2007 hasta el 2018. En dicho lapso logró disputar las Copas del Mundo en Sudáfrica 2010 y Rusia 2018. Para Qatar es uno de los jugadores más solicitados, aunque recientemente reiteró:

“Uno en su carrera y en la vida toma decisiones y todo va acorde con la felicidad, dónde quieres estar y dónde no. En tu carrera has tenido oportunidad de decidir cosas que igual no se ven tan bien, pero que a ti como persona te hacen mejor. Puedo decir y creo que cuando no estás bien y no quieres estar 100 por ciento en un lado es mejor no estorbar”.

