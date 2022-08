De Salinas de Gortari a Calderón: por qué Ferriz de Con quiere unir a los expresidentes rumbo a 2024

Ferriz de Con hizo un llamado a los expresidentes (Foto: Especial)

Rumbo a las elecciones presidenciales de 2024, el periodista Pedro Ferriz de Con ha tratado que algunos expresidentes incentiven a la ciudadanía a frenar a la autodenominada Cuarta Transformación (4T) en los próximos comicios.

Por medio de redes sociales, el periodista ha tratado que los expresidentes Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012) formen parte de una organización civil opositora que “inspiren” a los mexicanos para que sacar al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de Palacio Nacional.

Entre reproches, reconocimientos y desesperación, el ex integrante del Frente Anti Andrés Manuel López Obrador (FRENAAA) ha hecho una serie de llamados para que los ex mandatarios mexicanos tengan mayor presencia en la vida pública, ya que, según sus declaraciones, los institutos políticos de oposición no han desempeñado un papel ejemplar.

Pedro Ferriz de Con ha tratado unir a los expresidentes de México Foto: Facebook @PedroFerrizC/ Cuartoscuro)

Bajo ese tenor, el pasado 10 de agosto, Ferriz de Con pidió a Calderón Hinojosa que “se sume a este llamado a la unidad de los mexicanos”. El periodista recurrió al panista pues consideró que salió “limpio de la presidencia de la República”.

Durante su mensaje al expresidente, el periodista aplaudió la denominada guerra contra el narco que se dio durante la administración de Calderón Hinojosa, pese a los miles de muertos que se presentaron en aquellos años.

“Felipe Calderón asumió su responsabilidad y lanzó una guerra en contra de la delincuencia organizada. Les puedo decir, con toda certeza, que la responsabilidad que asumió el presidente Calderón en su momento fue extraordinaria, muy difícil. Y sí, lanzó una guerra contra la delincuencia, pero qué otra cosa esperábamos que hiciera”, externó Ferriz de Con en un material audiovisual difundido en redes sociales.

Ferriz de Con aplaudió la denominada guerra contra el narco de Calderón (Foto: ARIEL GUTIERREZ/PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM)

De acuerdo con el periodista, la denominada guerra contra el narco terminó cuando inició el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018): “Con Enrique Peña Nieto hay uno de los miembros, alrededor de Enrique Peña Nieto en primer nivel, que es hermano de uno de los líderes más importantes de uno de los cárteles más importantes de México, de los más grandes”.

“Estoy pidiéndole a Felipe Calderón que se sume a este llamado a la unidad de los mexicanos. Tienes mucha gente que te sigue, tienes mucha gente que creyó en ti y que sigue creyendo y que eres un hombre que saliste limpió de la presidencia de la República, yo sé que no robaste”, sentenció.

De acuerdo con la encuesta de El Financiero, publicada el pasado 27 de junio, Morena saldría triunfador en 2024 tras recibir el 43 por ciento de la intención del voto. Asimismo arrojó que Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), es la “corcholata” con mayor aprobación por contar con un 37 por ciento entre los simpatizantes del partido guinda y un 24 por ciento entre la población en general.

Marcelo Ebrard se convertiría en el próximo presidente de México, según encuesta (Foto: REUTERS/Quetzalli Nicte-ha)

En cuanto a la oposición, el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se posicionan en los segundos lugares, ya que ambos alcanzaron un 17 por ciento de la intención del voto. Sin embargo, juntos y al lado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) consiguieron un 38 por ciento.

Luis Donaldo Colosio Riojas, alcalde de Monterrey, es el opositor con una percepción buena por parte de los encuestados, ya que alcanzó el 34 por ciento de aprobación.

