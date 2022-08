“Midan la honestidad, el bienestar, la felicidad”: la ácida burla de Chumel Torres a AMLO por inflación

Chumel Torres arremetió en contra del presidente López Obrador por la inflación que atenta la canasta básica (Fotos: Presidencia de México//Instagram/@chumeltorres)

El creador de contenidos, Chumel Torres, arremetió en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por la inflación que atenta la canasta básica mexicana.

El pasado martes 9 de agosto, a través de su cuenta oficial de Twitter, el conductor de El Pulso de la República señaló en que no es necesario preocuparse por la inflación en mercancías alimenticias, ya que, ironizó, lo importante en el gobierno de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) es la honestidad y la felicidad.

“Es que midan la honestidad, el bienestar, la felicidad”

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios lamentaron que la administración de López Obrador no tome acciones ante el alza de los precios.

Chumel Torres ironizó en que lo importante en el gobierno de Morena es la honestidad y la felicidad (Foto: Twitter/@ChumelTorres)

“Y la gasolina.... lo bueno es que ya tenemos una super refinería”, “Pues no me hace muy feliz tener que elegir entre comer menos o pagar más por lo que ya comía” y “Lamentablemente con eso no se come mi Chumi, pero la gente que vive en un Palacio con cientos de siervos cree que sí”, fueron algunas de las respuestas.

Y es que de acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la inflación en el mes de julio alcanzó un nivel que no se veía desde finales del 2000, ya que cerró por arriba de lo esperado y alcanzó un 8.5% general a tasa anual.

Según el reporte del Instituto, el índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se ubicó en un 8.15% a tasa interanual, su máximo nivel desde diciembre de 2000 cuando los precios se incrementaron en en 8.96%, superando así las estimaciones de los analistas, quienes anticiparon un 8.13% o 8.14%.

La inflación en el mes de julio alcanzó un nivel que no se veía desde finales del 2000 (REUTERS/Luis Cortés)

Asimismo, el Inegi indicó que sólo en el mes de julio los precios aumentaron un 0.74%, mientras que el índice subyacente arrojó una tasa del 0.62%. En este contexto, los estados de la República que registraron la mayor tasa de variación al alza en los precios de bienes y servicios fueron Michoacán, Sinaloa, Sonora, Guanajuato y Coahuila.

Por ello, al igual que el comediante chihuahuense, varios internautas y personajes de la oposición se lanzaron contra el presidente López Obrador y la administración de la llamada Cuarta Transformación (4T).

Tal fue el caso del dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, quien en su red social señaló que el gobierno morenista se ha obsesionado en “malgastar el dinero” en obras como el Tren Maya y la Refinería que en reactivar la economía del país.

Marko Cortés señaló que el gobierno morenista se ha obsesionado en “malgastar el dinero” en obras "faraónicas" que en reactivar la economía (REUTERS/Luis Cortés)

“A las familias ya no les alcanza para nada, vivimos la más alta inflación de los últimos 21 años porque este gobierno está obsesionado en malgastar el dinero en obras faraónicas en lugar de reactivar el sector productivo Morena es sinónimo de incapacidad, pobreza y precios altos”

Días antes, el domingo 7 de agosto, el líder del blanquiazul destacó que la elevada inflación en México provocó el aumento generalizado de precios en alimentos, productos y servicios básicos, situación que “inevitablemente” ampliará la desigualdad social y el número de personas en situación de pobreza.

Cortés Mendoza aseguró que “esta preocupante realidad representa una serie de amenazas para la estabilidad social”, por lo que urgió al Gobierno federal adoptar medidas de fondo para contener la inflación y la escalada de precios. “Porque el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), lanzado por el gobierno, simplemente no dio resultados.

