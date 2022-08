Gobierno Federal limitará la producción de cerveza en el norte de México

FOTO DE ARCHIVO: Botellas de cerveza Heineken en un bar en Monterrey, México, 20 de junio de 2017 (Foto: REUTERS/Daniel Becerril)

Debido a la crisis hídrica que azota a Nuevo León, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer que se buscará que la industria cervecera deje de operar al norte del país.

Durante su conferencia de prensa de este 8 de agosto, el titular del Ejecutivo señaló que “es importante poner orden” al interior de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) “en todo lo que son las concesiones y darle la prioridad al usuario”.

Y es que el estado fronterizo ha enfrentado una de las escases de agua más intensas de los últimos años, por lo que el mandatario mexicano señaló que se buscará que la industria cervecera, la cual es una de la más fuertes al norte del país, se traslade al sureste.

De acuerdo con el tabasqueño, México ya es el país con mayor producción de cerveza en el mundo. Sin embargo, pese a que esta representa inversión, divisas y empleo para los mexicanos, López Obrador afirmó que “ya no vamos a producir cerveza en el norte”.

“No es decir ‘ya no vamos a producir cerveza’, es decir ‘no se va a producir cerveza en el norte. ¿Quieres seguir produciendo cerveza? todo el apoyo para el sur, sureste. Lo mismo en el caso de otro productos, pero ya no se puede dar permiso en donde no hay agua”, externó el Jefe del Ejecutivo.

AMLO pretende detener la producción de la cereveza en el norte de México "aunque se enojen los liberales" (Foto: REUTERS/Carlos Julio Martínez)

La industria cervecera y la sequía en Nuevo León

La decisión del Ejecutivo Federal, se da en un contexto en el que la industria cervecera sigue extrayendo agua de un estado víctima de la sequía.

Según datos de la Comisión Nacional de Aguas (Conagua), las 11 empresas cerveceras que están asentadas en México, tienen por derechos de concesión, permisos para consumir 222 millones 305 mil 898 metros cúbicos de agua al año, cantidad que bien podría abastecer en el mismo tiempo a las 5 millones 784 mil 442 que habitan Nuevo León.

Estas empresas que utilizan cientos de millones de litros anuales son, además de Heineken, la Compañía Cervecera de Coahuila, Compañía Cervecera del Trópico, Cervecería Modelo, Compañía Cervecera de Zacatecas, Cervecería Yucateca, Compañía Cervecera de Obregón, Compañía Cervecera de Veracruz, Especialidades Cerveceras, Cervecería Artesanal de Colima y la Cervecería Popular.

Ante la crisis hídrica que afecta a Nuevo León, la compañía cervecera Heineken, anunció el pasado jueves 4 de agosto, la producción de más de 7 millones de latas de agua que serán entregadas a las comunidades más perjudicadas por la escasez, lo que equivale aproximadamente a 2 mil 500 metros cúbicos de agua potable.

En Nuevo León, a la Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, ahora propiedad de Heineken, le fueron otorgadas cinco concesiones por un total de 6 millones 845 mil 600 metros cúbicos del líquido al año, según el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA), por lo que los 2 mil 500 que entregó la compañía a las comunidades más perjudicadas por la escasez hídrica, no representó ni el 1 por ciento del agua a la que dispone en la entidad.

Heineken México entregó 500 mil latas de agua el pasado miércoles 3 de agosto a las regiones más afectadas por la escasez del líquido en Nuevo León (Foto: Twitter@HeinekenMexico)

Anteriormente, López Obrador, ha pedido a las cerveceras y refresqueras de la entidad que suspendan de manera temporal la extracción de agua, esto con el objetivo de que sea destinada a uso doméstico ante la sequía que atraviesa el estado del norte y zonas aledañas.

Eso fue un llamado, pero aseguró que de agravarse la situación, las empresas tendrían que seguir aportando con agua e “incluso detener la producción y dedicar toda el agua que se requiera a la gente”.

SEGUIR LEYENDO: