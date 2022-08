Tundieron a AMLO por criticar a Anaya y Meade: “Si hubieran ganado el sistema de salud no estaría colapsado”

Tundieron a AMLO por criticar a Ricardo Anya y José Antonio Meade (Foto: Presidencia de México)

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que si Ricardo Anya o José Antonio Meade hubieran ganado las elecciones presidenciales en 2018 no contratarían médicos cubanos pese al déficit en el sector salud, las críticas y burlas en redes sociales no han dejado de llover.

Y es que al encabezar la supervisión del Plan de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar en el Hospital General de Manzanillo, en el estado de Colima, el mandatario federal acusó que sus adversarios conservadores se negaron en todo momento a que se traigan especialistas del régimen cubano, pues indicó que antes de su administración se aplicó en México un modelo en el que se privatizaron los servicios de salud y educación.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo insistió en la falta de profesionales de la salud para todo el país ante la falta de cupo en las universidades públicas, y agradeció a Cuba por el envío de personal capacitado.

AMLO señaló que al bloque conservador no les gusta la acción (Foto: Presidencia de México)

Sin embargo, señaló que al bloque conservador no les gusta la acción, ya que “ellos son muy fanáticos, muy individualistas, no se ponen a ver que lo más importante de todo es salvar vidas”.

“Si hubiese ganado (José Antonio) Meade o hubiese ganado (Ricardo) Anaya, él o los dos, más Anaya, estaría en la misma postura, rechazando que vengan cubanos a ayudarnos ahora que los necesitamos, pero ganamos nosotros que venimos de un movimiento popular, venimos de luchar con el pueblo y queremos democracia, poder del pueblo para el pueblo. Esto es muy importante de aclarar”

Ante sus declaraciones, varios internautas arremetieron en contra del presidente López Obrador y salieron en defensa de los excandidatos presidenciales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN).

Varios internautas arremetieron en contra del presidente López Obrador (Foto: lopezobrador.org.mx)

Algunos usuarios aseguraron que las personas que traerá el mandatario federal de Cuba “no son médicos”, ya que vienen a “adoctrinar” a los mexicanos sobre el “comunismo”.

“No son médicos, son curanderos, esclavos del sistema comunista cubano, que en vez de practicar medicina moderna se encargan de adoctrinar a los ingenuos sobre comunismo”, se lee en una publicación.

“Por supuesto, ni Meade ni Anaya hubieran traído propagandistas disfrazados de médicos”, “Las campañas de Meade y Anaya no las financiaron desde La Habana, no tendrían deuda que pagar” y “Dice AMLO que si Meade o Anaya hubieran ganado ya estarían rechazando que vengan médicos cubanos. Por supuesto, ellos no financiarían a la dictadura cubana”, fueron otros comentarios sobre el supuesto “adoctrinamiento”.

Algunos usuarios aseguraron que las personas que traerá el mandatario federal de Cuba “no son médicos” (Foto: Archivo)

Otro usuario indicó que tanto Ricardo Anaya Como José Antonio Meade son gente decente con escrúpulos, por lo que de haber triunfado en las elecciones de 2018 “jamás se prestarían a violentar las leyes, y mucho menos respaldar a una dictadura rancia y asesina como la cubana”.

Mientras que otros internautas señalaron que con los candidatos del PRI y PAN el sistema de salud no estaría “colapsado”.

“No creo que a Meade o a Anaya se les hubiera ocurrido semejante burrada”, “Cualquiera de los tres (Anaya, Meade o el Bronco) hubieran hecho muchísimo mejor labor por México, que él” y “Si hubiera ganado Meade, seguramente el sistema de salud no estaría colapsado y no habría necesidad de traer doctores de otra parte”, fueron otros comentarios.

