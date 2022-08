Asesinaron en Cereso de Chetumal al “Calibre”, presunto fundador del Cártel del Noreste

Ejército y Cártel del Noreste Nuevo Laredo Tamaulipas (Foto: Especial)

Un interno apodado “el Vaquero” atacó a otro conocido como “el Calibre”, presunto miembro fundador del grupo delictivo conocido como Cártel del Noreste. Estas acciones sucedieron en Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chetumal. Información preliminar indica que el hecho aconteció en el Área de Conductas Especiales, la cual quedó resguardada por custodios. Tras los hechos, los internos fueron resguardados en sus celdas y el agresor fue llevado al área de castigo.

Diferentes medios locales señalan que la víctima fue trasladada al área de enfermería pero no logró llegar con vida. “El Calibre” era miembro perteneciente a “los Pelones”, grupo que se presume nació tras una escisión del Cártel del Golfo. Después del ataque, un grupo de internos se alertó y amenazó con vengarse, por lo que a las personas que visitaban el lugar fueron retiradas.

En el Cereso de Chetumal hay por lo menos 300 internos en estado de hacinamiento. Bajo la responsabilidad del director actual, Hugo Silva Solorzano, se han presentado dos homicidios, pues en mayo pasado asesinaron al interno conocido como “el Mono” y se suma la muerte de “el Calibre”, después del ataque de este jueves 4 de agosto

También el jueves 4 de agosto se informó el cese de operaciones de una célula criminal del Cártel del Noreste en Zacatecas y Guadalupe. Cabe recordar que en julio pasado, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, comunicó los resultados de un operativo en contra del Cártel del Noreste. Samuel García compartió fotos de 2 menores presuntamente utilizados por el Cártel, pero realizó esta acción sin ocultar los rostros violando así su acceso al debido proceso.

El pasado mes abril sicarios del Cártel del Noreste mostraron su poder en Tamaulipas, incluso a pesar de la captura de su líder Juan Gerardo Treviño Morales, conocido como “el Huevo” pues lanzaron huevos durante el Domingo de Pascua. Nuevo Laredo es una de las zonas principales del Cártel del Noreste.

Asimismo, en abril, elementos de Fuerza Civil y la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León detuvieron a 44 presuntos sicarios del Cártel del Noreste después de ser emboscados por los criminales que conducían vehículos motorizados. Además de las detenciones se decomisaron 14 armas largas, ocho armas cortas, 51 cargadores, 907 municiones, ocho vehículos y cuatro radiofrecuencias.

En junio civiles atacaron a militares tras el abatimiento de integrantes del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo, los pobladores de la colonia Lomas el Río señalaron que los uniformados dispararon a los presuntos sicarios aunque estos ya se habían entregado. En los videos difundidos en redes sociales se alcanzan a escuchar gritos que dicen “Ya déjenlos, no les tiren, ¡ya no les tiren por favor!”, posterior a esto sucedió una ráfaga de balazos provenientes de un arma automática de alto poder.

Autoridades de Tamaulipas han destruido por lo menos 163 vehículos con blindaje artesanal, también conocidos como monstruos atribuidos a miembros tanto del Cártel del Golfo como a integrantes del Cártel del Noreste. La desarticulación de los vehículos se dio por la por orden del Agente del Ministerio Público, pues las modificaciones representan un peligro de seguridad para la población.

En la madrugada del 16 de junio, en Nuevo León, seis agentes de la Fuerza Civil fueron asesinados en una emboscada por supuestos integrantes del Cártel del Noreste. Las acciones se registraron a las 03:00 horas en la carretera Anáhuac-Colombia, en dicho enfrentamiento, tres policías fueron privados de su libertad, y posteriormente fueron encontrados ejecutados en la zona limítrofe con Coahuila.





