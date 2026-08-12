Gobierno suelta millones de moscas estériles en Chihuahua para contener al gusano barrenador

Las autoridades federales atienden al ganado infectado con gusano barrenador en Chihuahua. Crédito: X/ @QuadratinMexico

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Este miércoles, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informó que, entre el 27 de julio y el 11 de agosto, liberó 14 millones 970 mil moscas estériles en siete municipios de Chihuahua para frenar la propagación del gusano barrenador de ganado.

De acuerdo con cifras de las autoridades federales, en el país hay registro de mil 965 casos activos de dicha enfermedad, en 29 entidades del país. La especie más afectada continúan siendo los bovinos con 864 casos, seguido de los perros con 711 infecciones.

Casos de gusano barrenador se reportan desde 2024

El primer registro de contagio fue en noviembre de 2024, desde esa fecha hasta agosto de 2026, se han acumulado 37 mil 564 animales enfermos, de los cuales 22 mil 182 fueron bovinos y ocho mil 641 perros, entre otros.

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Mientras que los estados que presentan más de 100 casos activos son:

Puebla (159)

Zacatecas (149)

Veracruz (143)

Oaxaca (135)

Chiapas (136)

San Luis Potosí (134)

Yucatán (116)

Querétaro (109)

Chihuahua (104)

Además, de Chihuahua, el gusano barrenador de ganado está presente en otras entidades fronterizas con Estados Unidos, como Nuevo León, con 49 infecciones, Tamaulipas, con 46, y Coahuila, con 38.

Personal veterinario atiende a ganado infectado con gusano barrenador. Crédito: X/ @QuadratinMexico

¿Qué otras acciones impulsa Sader en Chihuahua?

En Chihuahua, la Sader ha implementado otras acciones, como el reforzamiento de la capacitación de productores, la atención de casos en campo y la movilización segura de animales para combatir la plaga de gusano barrenador.

Cabe recordar que el pasado 13 de julio, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) confirmó el primer caso de gusano barrenador en Hidalgo del Parral, Chihuahua.

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Por lo anterior, en el “estado grande” se pusieron en marcha acciones de campo, vigilancia epidemiológica, control y seguimiento, así como dispersión de moscas estériles.

¿En cuáles municipios fueron liberadas las moscas estériles?

De acuerdo con reportes locales, el equipo técnico de liberación de moscas estériles, auxiliado por personal del gobierno estatal y del sector productivo, instaló 54 cámaras de dispersión terrestre en sitios estratégicos de los municipios de Coronado, Rosales, Valle de Allende, Cuauhtémoc, Aldama, Chínipas y Bachíniva.

Mientras que la Secretaría de Desarrollo Rural de Chihuahua, en colaboración con las uniones ganaderas locales, desplegaron un equipo de entre 10 y 15 personas en cada municipio afectado.

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Dichos equipos tenían como objetivo apoyar a la autoridad sanitaria federal para atender casos y visitar predios aledaños a los casos positivos, a fin de detectar oportunamente la presencia de la paga.

Senasica libera cerca de 15 millones de moscas estériles contra gusano barrenador en Chihuahua. Crédito: X/ @Agricultura_mex

Despliegan veterinarios para combatir al gusano

Hasta el 11 de agosto, el personal técnico del Senasica ya visitó un total de 93 puntos de contacto, como clínicas veterinarias y asociaciones ganaderas para promover la notificación oportuna de gusaneras en animales.

Sin dejar de mencionar que, con el objetivo de reforzar la atención de casos sospechosos de gusano barrenador en campo, actualmente, se encuentran desplegados 10 médicos veterinarios en el estado de Chihuahua.

Semanas después de que Estados Unidos y México inauguraron la planta para producir moscas estériles, en Chihuahua, ya liberaron millones para frenar la propagación del gusano barrenador.

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