Nuevo León sumó tres contagios de viruela del mono; ya son 91 casos en México

La Secretaría de Salud de Nuevo León informó este jueves que se registraron tres casos más de viruela del mono o símica en el estado.

En conferencia de prensa, la titular de la dependencia, Alma Rosa Marroquín, detalló que los tres contagiados se mantienen estables y tienen antecedentes de viaje.

En ese sentido, refirió que hasta el momento hay 91 casos registrados en todo el país, en 15 entidades federativas; Nuevo León se ubica como la tercera más afectada, luego de la Ciudad de México y Jalisco.

“En todo el país tenemos 91 casos confirmados en 15 entidades federativas, el primer lugar lo tiene la Ciudad de México, acompañado del estado de Jalisco y nosotros en Nuevo León tenemos tres casos confirmados y estamos en el tercer lugar nacional”

Además, señaló que hay otros tres pacientes que como sospechosos, pues se encuentran pendientes de resultado.

Por último, cuestionada sobre los casos que se presentan en el vecino estado de Tamaulipas, la funcionaria estatal admitió que sí representa un riesgo, pero aclaró que los tres casos que se presentan en Nuevo León han sido de manera importada, por lo cual no ven la necesidad aún de implementar cercos epidemiológicos para evitar que se propague dicha enfermedad.

“La cercanía con ese estado (Tamaulipas) y con el resto del país, porque estamos en un período de mucha movilidad, representa un riesgo definitivamente, los operativos, como bien lo señalábamos, es mucha la educación, no tenemos en este momento el impacto fuerte en el caso de la viruela símica en el estado, seguimos con estos tres casos importados, no hay una transmisión local pero sí estamos todos los días muy atentos a cualquier situación que se presente para implementar estos cercos epidemiológicos que nos permiten que la enfermedad no se empiece a propagar en la ciudad o en el estado”, concluyó.





