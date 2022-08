Raymundo Riva Palacio arremetió contra AMLO por carta enviada a Joe Biden: “Una bravuconada innecesaria”

Raymundo Riva Palacio arremetió contra AMLO por carta enviada a Joe Biden sobre la soberanía energética de México (Foto: EFE / Cuartoscuro)

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, reveló en su más reciente conferencia mañanera desde Palacio Nacional que luego de las controversias en el T-MEC, decidió enviar una carta al presidente Joe Biden , “de manera muy respetuosa”, sobre la soberanía energética.

Además, agregó que con ésta pretende cuidar que sea buena la relación entre ambas naciones, aunque dejó en claro que no dejará que el pueblo de México sea tratado como una colonia estadounidense, pues aseguró que ningún beneficio comercial “se equipara con la independencia, la soberanía y la dignidad de nuestro pueblo”.

“México no se vende, México es de los mexicanos, de nuestra generación y de los que vienen; eso no tiene precio, no hay arreglo que valga”, aseguró el jefe del Ejecutivo Federal.

Raymundo Riva Palacio consideró que la carta fue una "bravuconada innecesaria" de AMLO frente a los conflictos por T-MEC FOTO: MISAEL VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM

Sin embargo, no reveló si estas palabras están dentro de algún párrafo en la mencionada carta, pero sí adelantó que hizo hincapié al presidente Biden en lo que él mismo habría dicho: que la relación diplomática y comercial debe ser de respeto a la soberanía en un pie de igualdad.

Al respecto, fueron numerosos los críticos de López Obrador que tacharon como errónea esta carta, incluido, por ejemplo, el escritor Raymundo Riva Palacio quien a través de su Twitter oficial aseguró que el presidente está valentonado.

Raymundo Riva Palacio reaccionó a la carta enviada por AMLO

El periodista Raymundo Riva Palacio aseguró en su más reciente columna para Ejecentral que se trató de una “bravuconada innecesaria”, pues entre las frases utilizadas podría incluso vislumbrarse que AMLO pretende salir del acuerdo del Tratado firmado por las tres naciones.

“Para tener la lengua larga se requiere tener cola corta”, escribió el columna, quien agregó que de lo contrario, AMLO podría revivir aquel capítulo de la historia diplomática mexicana cuando fue supuestamente “doblado” por Donald Trump para hacer un muro en la frontera contra la migración.

Riva Palacio adelantó que AMLO podría estar cerca de un conflicto (Foto: Presidencia de México)

En ese sentido, consideró que la propia Casa Blanca tiene al presidente mexicano en un concepto del “presidente más sumiso que se recuerde”, aunado también a su forma de utilizar conceptos como soberanía o nacionalismo con el objetivo de “ocultar su falta de pericia y capacidades limitadas para comprender temas complejos”.

“López Obrador grita muy fuerte desde Palacio Nacional y se achica en la Casa Blanca”, escribió el también analista político mexicano, quien se ha posicionado como uno de los más férreos críticos de la Cuarta Transformación y de las decisiones políticas, económicas, sociales o de seguridad del presidente mexicano.

Por otra parte, se refirió a la carta supuestamente enviada al presidente Biden como una forma de evadir los compromisos adquiridos en el T-MEC, una reinterpretación del Capítulo 8 del mismo (del que se desprende el disgusto de EEUU), anticipando así un conflicto con el país vecino del norte.

AMLO aseguró que mandó una carta a Joe Biden frente a las controversias por el capítulo 8 del T-MEC (Foto: captura de pantalla / Gobierno de México)

Y aunque aseguró que AMLO está dispuesto a todo dentro de esta polémica por los recientes reclamos de sus países aliados, aseguró que “debería ser menos alegre con sus cálculos”, luego de supuestamente hablar despectivamente de la economía estadounidense, la que aseguró que no sería la misma sin todos los mexicanos en su territorio.

Por lo anterior, y por una reciente columna editorial del diario Washington Post donde refirieron que los Estados Unidos no tienen más opción que “hacerlo retroceder”, auguró que está por suceder un “choque de trenes”.

SEGUIR LEYENDO: