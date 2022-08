“Bajo palabra de decir verdad”, este es el sueldo que Ricardo Monreal afirmó tener como senador

Éste es el salario que Ricardo Monreal aseguró tener (Foto: CUARTOSCURO)

Ricardo Monreal Ávila, pese a no ser denominado “corcholata”, es uno de los contendientes por la candidatura presidencial del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en 2024. Y es que desde que comenzó la carrera presidencial al interior del partido gobernante, el ex delegado de Cuauhtémoc en la Ciudad de México mostró sus intereses por contender.

En ese marco, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado, declaró ante medios cuál es el salario que recibe como senador y por qué es más bajo que el que perciben otros legisladores.

Frente a los señalamientos de la prensa sobre las declaraciones del senador morenista José Narro Céspedes, quien a través de sus redes sociales ha afirmado que el presupuesto de la Cámara Alta no se ha reducido bajo los principios de la austeridad republicana que pregona el titular del ejecutivo federal, Ricardo Monreal aprovechó para aclarar ciertos aspectos.

el Senador respondió ante las declaraciones de José Narro (Foto: CUARTOSUCURO)

En primer lugar, el legislador apuntó que el presupuesto de la administración del Senado no depende de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la cual preside, sino de la Mesa Directiva por lo que los gastos del órgano político deben ser consultados en dicho espacio.

Posteriormente, el originario de Zacatecas arremetió contra su compañero de bancada, apuntando que debería aportar las pruebas y no quedarse en declaraciones. “Yo creo que el Senado desde hace cuatro años redujo drásticamente su presupuesto y sí ha habido un proceso de austeridad, (Narro) debería aportar las pruebas y presentar las denuncias pertinentes y no quedar en una declaración; es lo que le aconsejo”.

Además, tomó la oportunidad para señalar cuál es el salario que percibe y por qué es menor que el de otros legisladores. “De mi parte, les doy mi palabra, como presidente de la Junta de Coordinación Política, solo recibo la dieta, yo no recibo las prerrogativas, no recibo un solo cinco, no me paga un solo cinco extra el senado; ni en viajes, ni en viáticos, ni en restaurantes ni en nada. sólo recibo la dieta que son 119 mil pesos por mes, bajo palabra de decir verdad”.

Monreal aseguró que no tiene asesores personales (foto: @RicardoMonrealA)

Y es que, como afirma el morenista, renunció a cualquier ingreso extra que la administración pública pudiera pagarle, con el fin de ceñirse a los principios de austeridad.

“Este año renuncié a todo, desde enero, renuncié a todo. No recibo ni del informe de actividades extras. (...) Ni como presidente de la Junta de Coordinación Política, ni estímulos, ni compensaciones, sólo mi dieta”.

Por su parte, enfatizó que ni siquiera goza de asesores políticos personales, sino que usa los de la Junta por lo que también prescinde de ese gasto. “El día que me vaya, se quedan en la Junta, pero no tengo un solo asesor”.

Con respecto al senador Narro, Monreal comentó que si se trata de disputas internas al interior del partido, es algo que se le debe preguntar a él. Sin embargo, aprovechó para volver a recomendarle que presente las pruebas de sus declaraciones. “Denuncia simplemente por la espectacularidad”, aseveró.

El presidente de la Jucopo mencionó que los senadores de morena ganan menos en comparación a otras legislaturas (foto: Facebook/Ricardo Monreal)

“Yo tengo buena opinión de los senadores de Morena, han sido muy austeros, de hecho ganamos mucho menos que los senadores en el pasado, la mitad o menos, y yo menos de la mitad”, sostuvo sobre el salario de los legisladores morenistas en comparación a otras legislaturas, pero resaltó que su salario es incluso menor.

Las declaraciones de Monreal Ávila tuvieron lugar tras la inauguración de la exposición fotográfica “Más cerca de ti” en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en las instalaciones del Senado.

