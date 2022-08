Autoridades de la CDMX rescataron a un tlacuache herido en la alcaldía Miguel Hidalgo

Una especie de tlacuache se encuentra en peligro de extinción por la agresión humana y la depredación de su hábitat. (Foto: Cuartoscuro)

La mañana del 3 de agosto, un tlacuache herido fue rescatado por elementos de la Policía Bancaria e industrial (PBI), en conjunto con oficiales de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México. El marsupial se encontraba en la colonia Bosques de Las Lomas, de la alcaldía Miguel Hidalgo.

El hallazgo se dio gracias a una denuncia ciudadana realizada a través de redes sociales en la que se señaló que el tlacuache permanecía sobre la cinta asfáltica debajo de un puente peatonal. Fue entonces, que oficiales de la PBI acudieron de inmediato al sitio, exactamente en el cruce de las calles Bosque de Reforma y Bosque de Ciruelos.

Cuando las autoridades arribaron, el animalito también conocido como zarigüeya ya estaba dentro de una caja. El cual, a simple vista parecía tener manchas hemáticas, por lo que solicitaron el apoyo del personal especializado de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA).

El marsupial fue hallado en la alcaldía Miguel Hidalgo por vecinos de la zona. (Foto: SSC_CDMX)

La BVA, resguardó al tlacuache y lo colocaron en una jaula para proceder a trasladarlo a sus instalaciones, ubicadas en la alcaldía Xochimilco. Una vez en el sitio, los médicos veterinarios zootecnistas recibieron al pequeño animal para la revisión correspondiente, finalmente determinaron que efectivamente, presentaba una lesión en la mandíbula.

Por el momento, el mamífero marsupial permanecerá bajo observación médica y, después de realizarle una valoración integral y se le proporcione el tratamiento adecuado, será entregado a las autoridades correspondientes.

Cabe destacar que la Brigada de Vigilancia Animal de la SSC realiza acciones de rescate y resguardo de la fauna que habita en la Ciudad de México, normalmente la que se encuentre en riesgo. Por lo que cada que es posible, le recuerdan a la población que los animales son seres vivos que requieren cuidados y tiempo, por lo que exhortan a ser responsables y no maltratarlos.

La BVA, resguardó al tlacuache y lo colocaron en una jaula. (Foto: SSC_CDMX)

Los tlacuaches en México

Sobre los tlacuaches, se trata del único marsupial que existe en México, cuyo nombre proviene del náhuatl tlacuatzin. “Tla” que significa fuego, “cua”, mordisquear, comer; y “tzin”, que quiere decir chico. En una traducción oficial se refiere a “el pequeño que come fuego”. Habita comúnmente en los estados de Quintana Roo, Veracruz, Guerrero, Yucatán, por mencionar solo algunos; pero también en algunas zonas de la Ciudad de México, como Coyoacán, Ajusco, Chapultepec, Ciudad Universitaria y en el Centro Histórico.

En total existen seis especies de tlacuache en México, la Marmosa mexicana o tlacuache ratón, el tlacuachillo acuático Chironectos minumus, el tlacuache común Didelphys marsupialis, tlacuache norteño Didelphys virginiana, tlacuache dorado Caluromys derbianus y tlacuache de cuatro ojos Philander opossum.





El tlacuache es omnívoro, es decir, que comen de todo, por eso pueden adaptarse a la ciudad, porque pueden ingerir desde sobras de comida de las casas, hasta insectos, alacranes y en casos extremos incluso una gallina.

Desafortunadamente, una especie de esta zarigüeya se encuentra en peligro de extinción, por lo que es importante respetarlo, no molestarlo, no alimentarlo, no agredirlo, espantarlo o tratar de capturarlo. Es mejor llamar a las autoridades especializadas para que lo re ubiquen, tal y como lo llevaron a cabo los habitantes de la alcaldía Miguel Hidalgo. Si se mete a un hogar o se encuentra deambulando por la calle, se recomienda abrirle espacio para que pueda continuar con su camino.

