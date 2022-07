Justicia para Maple: el caso de maltrato animal del cachorro llegó al Congreso de la CDMX para ser investigado

IG:Youcandogtraining

El caso de Maple, el cachorro de raza Shiba Inu que causó indignación en redes sociales por su presunta desaparición o muerte, finalmente llegó al Congreso de la Ciudad de México en busca de justicia para esclarecer lo antes posible su caso.

Por lo que la Comisión Permanente del Congreso solicitó al titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana (FEDAPUR), Fausto Amador Martínez Cruz. Presentar un informe sobre la investigación y el avance de la denuncia por maltrato animal, interpuesta por los dueños de Maple, el pasado 8 de julio de este año en contra de la empresa You Can Dog Training.

(Foto: Instagram/adriwarhol)

El diputado Jorge Gaviño Ambriz (PRD), fue quien tomó la palabra y propuso el punto de acuerdo aprobado por la asamblea legislativa, además de exponer frente al Congreso lo sucedido con Maple.

“Los hechos sucedidos en torno a la mascota Maple, canino de 8 meses de edad se ha señalado que tras ser encargado para su entrenamiento y cuidado por parte de sus dueños, a la empresa You Can Dog Training. Fue devuelto en una urna con cenizas presuntamente correspondientes a dicha mascota”, relató el perredista.

Los dueños llevaron a su mascota a la empresa You Can Dog Training, donde les recomendaron meterlo a un campamento impartido por ellos mismos. Presuntamente el 6 de junio, Maple fue llevado al campamento y las primeras horas del viernes 8 de junio, los dueños fueron avisados de que el entrenador iba en camino al veterinario. Porque según su versión, pensaban que su perro había sido mordido por una serpiente.

Sin embargo, este comportamiento levantó sospechas, pues el personal de la empresa entrenadora negó a los dueños la posibilidad de acudir a la clínica veterinaria o proporcionar información alguna sobre lo que estaba sucediendo con su mascota.

(Foto: Instagram/adriwarhol)

Fue durante la madrugada que se le avisó a los dueños sobre la muerte de Maple, porque debido a su edad y la mordida el cachorro no había resistido. Por lo que la empresa procedió a la cremación del canino sin pedir autorización de los dueños. Finalmente a las 4 am de ese día, personal de You Can Dog Training, les entregó en las inmediaciones del deportivo Xohimilco, una urna en donde supuestamente se encontraban las cenizas de Maple.

No mostraron evidencia de lo ocurrido, ni dieron la dirección de la veterinaria o algún certificado sobre la defunción o lo acontecido con dicha mascota. Desde entonces, los dueños de Maple, decidieron emprender formal denuncia ante las autoridades.

Asimismo, el diputado puso sobre la mesa la existencia de más casos similares al de Maple. Donde a los dueños de las mascotas les regresan urnas en vez de sus animales de compañía. Y tiempo después descubren que habían sido robadas. Se trata de un patrón de despojo para ellos cruzarlas y conseguir un beneficio económico, a partir de la venta de las crías.

Ante el incremento de dichos acontecimientos, donde puede existir abuso, maltrato y crueldad animal fue necesario que el Congreso conociera lo sucedido y actúe para que esto no quede impune.

“Las mascotas son parte de la familia; se hace necesario que este Congreso conozca los avances de la investigación de la FEDAPUR para que esto no se repita”, aseveró Jorge Gaviño Ambriz diputado del PRD.

Desde que sucedió el percance, la dueña del cachorro, Adriana Mondragón no ha parado en su búsqueda de justicia. Pues logró que el incidente se hiciera viral y recibiera un gran apoyo por internautas. De igual manera, días previos a la presentación en el Congreso, se abrió en la plataforma change.org una petición para que el caso de Maple llegara a más personas, y se pudiera intervenir con las autoridades en busca de justicia.

