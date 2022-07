Cómo puedes proteger tu dinero de la inflación y contrarrestarla, según un experto

Este año se vive la inflación más alta en los últimos 20 años. EFE/Madla Hartz

En la actualidad, uno de los problemas más graves que enfrenta la sociedad, no solo mexicana, sino de otras partes del mundo, es la inflación. Y es que, es muy común que si en estas fechas has asistido al supermercado a comprar productos que necesitas para el hogar o alimentos, hayas notado un incremento en los precios de la mayoría de las cosas.

El tema de la inflación es, sin duda alguna, uno de los temas más relevantes del mundo económico en el 2022. Sin embargo, hay maneras en las que se puede contrarrestar para, si bien no ganar dinero, al menos aminorar las consecuencias del problema.

Moris Dieck es un experto en finanzas, asesor financiero, influencer y consultor en estrategia de negocios. En un video compartido en su cuenta de Instagram, el influencer habla sobre este tema. Explica que, según los datos de inflación del pasado mes de junio, estamos viviendo la inflación más alta en los últimos 20 años. “Desde el 2001 que no teníamos una inflación tan alta”, dice el consultor.

“Seguramente ya se dio cuenta que va al súper, y las cosas empiezan a subir de precio”, explica en el video el influencer. Menciona que el 2022 tiene diferentes factores que han provocado el aumento de la inflación. “Desde luego que este es un tema mundial, el mes pasado estuve en Europa y todos los países tienen el mismo problema: Reino Unido, República Checa, Italia, Francia, todos están teniendo alta inflación”.

Moris Dieck es un experto en finanzas.

Dice que el problema de la Guerra en Ucrania influye en esto, así como la pandemia por Covid-19, y la cadena de suministros. “No sé si han intentado comprar un auto nuevo, hoy por hoy no hay, no hay autos nuevos, y están carísimos, todo tiene que ver con esto, la pandemia afectó las cadenas de suministros, redujo la oferta de productos, y ahora que estamos saliendo todos, la demanda aumenta, y eso hace que los precios se vayan para arriba, entonces son factores mundiales, no solamente tiene que ver con México”.

Explica que lo más probable es que el resto de este año la inflación siga, por lo que el Banco de México, para luchar contra esta inflación, sube la tasa de interés, y lo que está haciendo con esto, es hacer más caro el dinero. “Si tú vas ahorita a buscar un crédito hipotecario, una tarjeta de crédito, un crédito personal, es más, checa ahorita ahí en la página, seguramente vas a ver que están más caros, lo están haciendo más caro para que la gente no pida prestado y así, tratar de frenar la inflación”.

Dice que la forma de protegerse de la inflación es la siguiente: “si tienes tu lana guardada en el banco, así nomás, o la tienes en efectivo, en la tanda o debajo del colchón, le estás perdiendo una lanota, ¿Qué nos afectó ahorita? La naranja y la papa, que está carísima, eso nos afectó en junio, ¿Qué podemos hacer para protegernos? Invertir nuestro dinero, primero que nada, ahorrar en una institución formal, los principales bancos, son un medio de ahorro formal, no la tanda, no tenerlo en efectivo tampoco, hay que ahorrar de forma formal y ni así es suficiente”.

Dice que hay que invertir, por lo menos, una inversión en renta fija o a plazo fijo, “todos los bancos lo tienen, por lo menos para quedar tablas con la inflación, no le vas a ganar, pero tampoco le vas a perder, ese es el primer paso, ya después invertimos en otros instrumentos, fondos de inversión, bienes raíces, acciones en la bolsa, ya son otras formas en que le podemos, ahora sí, ganar a la inflación”, dice el influencer.

SEGUIR LEYENDO: