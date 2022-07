Alito Moreno se burló de diputados de Morena: “No que no tronabas pistolita”

Alejandro Moreno festejó que se haya realizado la Junta directiva de la Comisión de Gobernación y Población en San Lázaro (Foto: Twitter/@alitomorenoc)

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, festejó que se haya realizado la Junta directiva de la Comisión de Gobernación y Población en San Lázaro, por lo que se burló de los diputados de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) tras sus amenazas de no asistir.

Al dar por terminada la sexta reunión este viernes 29 de julio, el líder del tricolor celebró que la junta tuviera el quórum suficiente, esto, debido a la presencia de un legislador del partido guinda.

“Y ya vieron que sí hubo quórum, ¿no que no tronabas pistolita?”

La Comisión logró contar con siete legisladores del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano para tener la asistencia necesaria (Foto: Twitter/@alitomorenoc)

Y es que de acuerdo con el registro, la Comisión logró contar con siete legisladores del PRI, Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) para tener la asistencia necesaria.

Asimismo, fue el diputado de Regeneración Nacional, Vicente Onofre Vázquez, quien se conectó de manera virtual a la sesión e hizo que la reunión tuviera la presencia de ocho de 15 integrantes, por lo que se aprobó la integración del orden del día.

“Y uno de Morena que se conectó, ¿cómo ves?, el diputado Onofre. Entonces como digo, ¿no qué no tronabas pistolita?, no que anunciaron ayer que no venían, miren, lo que tiene que tener conocimiento, nosotros platicamos con las y los legisladores y lo que tiene que haber es responsabilidad con el país, no puede estar sujeto ni una comisión ni el Congreso a caprichos de nadie”, manifestó.

Fue el diputado de Morena, Vicente Onofre Vázquez, quien se conectó de manera virtual a la sesión (Foto: Twitter/@alitomorenoc)

Alito Moreno expuso, además, que la inasistencia de los morenistas en la Cámara de Diputados demostró que están más preocupados por temas electorales que en atender su labor legislativa.

“Lo que estamos haciendo es trabajar por México, como siempre los de Morena están más preocupados por el tema electoral que por gobernar. Yo creo que esto es de enorme responsabilidad. Reconozco la responsabilidad, reconozco la participación siempre de las y los legisladores del Pan, PRD, Movimiento Ciudadano, PRI, es el trabajo legislativo que tiene que seguir caminando y aquí no estamos a caprichos de nadie, ni a ocurrencias de nadie”, sentenció el dirigente priista.

Según declaró el priista, se aplicarán las sanciones correspondientes a los diputados que no asistieron a la Comisión de Gobernación y Población, lo que podría causar la baja de las reuniones.

La bancada de Morena advirtió que no acudiría a las sesiones de trabajo de la Comisión hasta que Alito Moreno sea removido (Foto: Twitter / @KlausRitter)

Cabe recordar que desde el pasado 28 de julio, la bancada de Movimiento Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados advirtió que no acudiría a las sesiones de trabajo de la Comisión hasta que Alito Moreno sea removido como presidente del órgano legislativo.

A través de un comunicado, el grupo morenista señaló que el priista carece de legitimidad para mantenerse al frente de la Comisión, esto, luego de que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, difundiera diversos audios en los que habla de “matar de hambre” a periodistas o posibles transacciones irregulares.

“Las y los diputados de Morena integrantes de la Comisión de Gobernación y Población afirman que no es falta de voluntad para trabajar, sino la imposibilidad de hacerlo con un presidente que carece de legitimidad y quien está siendo perseguido por diversos delitos”, se lee en el texto.

Y agregaron: “Alejandro Moreno Cárdenas carece de legitimidad para ejercer este puesto, debido a las múltiples acusaciones a las que enfrenta por los audios que revelan su involucramiento en diversas conductas criminales durante su gestión como gobernador del estado de Campeche y como dirigente nacional del PRI”.

SEGUIR LEYENDO: