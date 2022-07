Tiktoker aseguró que ex participante de ‘Enamorándonos’ presuntamente lo invitó a “robar autos”

TikToker aseguró que supuesto ex integrante de Enamorándonos lo invitó a negocios ilegales (Foto: TikTok Gerardo Chuela)

TikTok, la red social más popular del momento a raíz de la pandemia por COVID-19 que puso en jaque a casi todo el mundo, puede ser un lugar realmente adictivo que nos mantiene al filo de la pantalla de nuestro celular por varias horas al día, no solo viendo, también creando.

Dentro se pueden encontrar toda clase de videos divertidos, caídas, golpes o por el contrario, retos de baile, rutinas de ejercicio e incluso clases y cursos de idiomas, de coreografías, de instrumentos musicales, así como un largo, pero muy largo etcétera.

Sin embargo, se han vuelto populares diferentes retos en los que debes hacer confesiones o contar historias que podrían parecer inusuales para todo el mundo, incluso extraordinarias, todo alrededor del amor, del deporte, la diversión, borracheras, experiencias con las drogas, como extra de televisión de cine, entre otras cosas.

TikTok tomó relevancia en pandemia y ahora es una de las redes sociales más adictivas Foto: REUTERS/Danish Siddiqui

Tiktoker confesó invitación ilegal de participante de Enamorándonos

Tal es el caso de un usuario que se hace llamar Gerardo Chuela y que también se dedica a la creación de contenido a través de la red social YouTube; sin embargo, esta vez tocó el turno de declarar sus vivencias dentro del polémico programa de televisión “Enamorándonos”.

En la emisión, un grupo de jóvenes e incluso adultos iban a buscar el amor de manera pública, pero a través de portales que les daban un primer reconocimiento a ciegas con personas extrañas de todo el mundo; después de algunas preguntas e intercambio de diálogos, decidían si salir o no con ellas y ellos.

Este fue el proceso que siguió el Tiktoker en cuestión, quien fue para tratar de conquistar a una reconocida concursante de nombre Katherine, y quien después de un par de citas lo bateó en plena transmisión en vivo.

Sin embargo, agregó en uno de sus videos de TikTok con imágenes del programa la siguiente frase: “Cuando fuiste a enamorándonos y no aceptaste entrarle a visnes y sigues vivo y no estás en la cárcel” (sic).

TikToker mexicano hizo revelaciones sobre su paso por uno de los programas más exitosos de la televisión

La expectativa fue tal en la red social que se volvió viral, y las preguntas de los demás usuarios no se detuvieron hasta que lograron arrebatarle unas palabras extra a quien supuestamente protagonizó la historia.

Durante su narración, aseguró que conoció a un chico, quien no se desempeñaba como conductor ni como especialista o experto en el amor, pero tampoco dio nombres o señas, de quienes recibió una cuestionable invitación.

“...Me invitó a trabajar en eso que ya ustedes saben que roban coches, trata de gente, hacen cosas no buenas. Yo no acepté, lo voy a decir en otro video tal vez, obviamente. Yo soy de Morelia, me regresé a mi rancho”, terminó.

Usuarios pidieron mayores detalles de la historia

El video ya rebasó el medio millón de reproducciones en la red social, aunque publicó la misma declaración meses antes, pero con mucho menos éxito. Las reacciones de “Me gusta” ya son más de 29 MIL y hay 37 comentarios.

Diversos comentarios le han advertido que publicarlo pudo ser un error frente a este tipo de supuestas organizaciones criminales, aunque otros cuantos pusieron en duda sus declaraciones por supuesta falta de información.

Por su parte, Gerardo Chuela prometió que podría hacer un video mucho más largo en su Instagram con mayores detalles o explicación, pero a pesar de las peticiones de hacerlo, no es una realidad todavía.

