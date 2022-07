Pamela Carbajal de “Enamorándonos” fue detenida en posesión de drogas junto a novio que la golpeó

La exconcursante de "Enamorándonos" fue detenida en posesión de drogas (Fotos: Capturas de pantalla)

Pamela Carbajal, la polémica concursante del programa televisivo Enamorándonos, y además modelo, fue detenida en posesión de casi de 100 dosis de cannabis en compañía de su novio, al que recientemente acusó de haberla golpeado.

Fue el pasado 15 de julio que la influencer fue detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acompañada de Gustavo Martínez, a quien en mayo de este año denunció a través de redes sociales por haberla golpeado y tirado varios dientes, como demostró en un video.

Ambos individuos fueron encarcelados por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México el pasado sábado 16 de julio; no obstante, salieron horas después, pues un juez del Poder Judicial de la capital, pese a que declaró sus detención como legal y fueron vinculados a proceso, determinó que podían llevarlo en libertad.

Pamela Carbajal fue detenida por elementos de la SSC CDMX (Foto: Twitter/@c4jimenez)

La ex concursante de Enamorándonos y su actual pareja fueron detenidos en las inmediaciones de la alcaldía Iztapalapa en posesión de drogas por agentes de inteligencia de la SSC.

En tanto, horas después de su detención, la modelo compartió a través de historias de Instagram un video bailando, acompañado del mensaje: “Para la desgracia de alguien yo estoy bien y libre como una palomita”, mientras que hizo público durante la mañana de este 17 de julio que se encontraba de visita en Tepoztlán, Morelos.

Por su parte, fue en el mes de mayo que la joven alertó a sus seguidores en redes sociales sobre el peligro que corría su vida, luego de que un individuo a quien nombró Chel Martínez e identificó como su expareja, la golpeó brutalmente.

“Quiero denunciar una agresión por parte de mi ex pareja… ¿Alguna recomendación aparte de levantar la denuncia y exhibirlo públicamente?”, escribió la influencer a través de su cuenta de Twitter junto con un video donde se le observa alterada y sangrando.

Pamela Carbajal, ex concursante de Enamorándonos, denunció agresiones de su ex pareja y pidió ayuda para encontrarlo (Foto: Twitter/@pamelacarbajalm)

Asimismo, compartió un segundo video en donde se ve a un hombre fumando, a quien señaló como su agresor. “Me doy cuenta de que no es su verdadero nombre”, escribió Carbajal, al tiempo que solicitó ayuda de sus seguidores para dar con la verdadera identidad del sujeto.

Por su parte, además de pedir ayuda para localizarlo, enfatizó no ser la primera mujer en ser violentada por tal persona: “Si tienen información para localizarlo, por favor, ayúdenme, investigando me doy cuenta que no soy la primera mujer que le hacen esto”, alertó.

A uno de sus tuits respondió la cuenta oficial de la FJG de la Ciudad de México para darle seguimiento a su caso, aparte de señalar que se pusieron en contacto con ella por medio de un mensaje directo. No obstante, la modelo nunca levantó la denuncia ante las instancias correspondientes.

Más adelante terminó sus declaraciones en Twitter pidiendo ayuda: “Fue una pesadilla… Me siento vulnerable, débil, nerviosa y temo por mi vida y la de mi familia… Ayúdenme por favor”.

Pamela Carbajal, ex concursante de Enamorándonos, compartió un video donde era agredida por su pareja (Foto: Twitter/@pamelacarbajalm)

Dentro de sus publicaciones se encontraba un video de una cámara de seguridad en su domicilio donde se ve claramente la agresión contra su persona. En respuestas a usuarios de la misma red social aseveró que el ataque no la cometió un hombre “regularmente violento”, pues calificó el hecho como “único”. También agregó que en la grabación del suceso no se ve, pero había un segundo hombre en la escena, quien fue golpeado por su pareja y se encontraba desmayado.

Finalmente, comentó que estaba tratando el problema por vías legales. “Estoy tomando cartas en el asunto legalmente y públicamente, me amo, me valoro y no voy a permitir que esto se quede aquí”, escribió. Sin embargo, actualmente los tuits y videos donde se mostraba la denuncia fueron borrados de la red social.

