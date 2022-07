Julen Rementería se lanzó contra AMLO por construcción del Tren Maya: “Fracasado proyecto”

Julen Rementería arremetió en contra del presidente López Obrador por superar lo presupuestado en la construcción del Tren Maya (Fotos: CUARTOSCURO)

El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, Julen Rementería del Puerto, arremetió en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por superar lo presupuestado en la construcción del Tren Maya.

Este miércoles 27 de julio, el senador del blanquiazul denunció en su cuenta oficial de Twitter que mientras el mandatario federal otorga más de USD 20 mil millones a la obra “fracaso” del Tren Maya, los hospitales se “caen” por el poco mantenimiento.

En el mensaje, el legislador del PAN agregó que el presupuesto invertido en la obra insignia de la llamada Cuarta Transformación (4T) debería ser invertido a las escuelas y a los centros de salud, instituciones que, aseguró, no cuentan con “un sólo peso para mantenimiento”.

El senador denunció que mientras el mandatario otorga más de USD 20 mil millones al Tren Maya, los hospitales se “caen” por el poco mantenimiento (Foto: Twitter/@julenrementeria)

“El gobierno anuncia 20 mil millones de dólares más para el fracasado proyecto del tren maya. Y mientras, los hospitales cayéndose, los pacientes sin medicinas, el personal médico sin equipo, los mexicanos sin empleo y las escuelas sin un sólo peso para mantenimiento”

En otro mensaje, Rementería reconoció que los mexicanos sí reciben buenos programas sociales, aunque carecen de medicamentos, salario, hospitales y deben “pagar derecho de piso”.

“Sí, recibes un programa social. Pero no encuentras empleo, los hospitales no tienen tu medicina, te asaltan, la inflación se come tu salario, la escuela de tus hijos se está cayendo y pagas derecho de piso. Te rompió las piernas y le das las gracias porque te presta unas muletas”, escribió.

Rementería reconoció que los mexicanos sí reciben buenos programas sociales (Foto: Senadores del PAN)

Ante su publicación, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues varios usuarios le dieron la razón al integrante de Acción Nacional sobre las áreas que ha dejado “desprotegidas” la administración de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“No se necesita ser oposición para ver lo evidente. Pero si se necesita ser fanático para no verlo”, “¿No existe una ley que frene tanto gasto? La forma en la que se está mostrando el actual gobierno ya debería tener candado. El dinero de los mexicanos que se administra desde el gobierno debe tener un equilibrio en los gastos para no dejar desprotegido ninguna área” y “Las refinerías sin mantenimiento necesario, solo están pintando la barda. Tirando el dinero en lo innecesario. Al AICM tampoco le dan mantenimiento y las carreteras igual”, fueron algunas de las respuestas.

Y es que el pasado 26 de julio, el presidente López Obrador informó que el Tren Maya costará hasta UDS 20 mil millones, cifra que supera lo presupuestado a principios de su administración.

El mandatario federal indicó que la inversión proyectada para la obra será de USD 15 mil y 20 mil millones (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro)

Durante su tradicional conferencia de prensa, el mandatario federal indicó que la inversión proyectada para la obra será de USD 15 mil y 20 mil millones, cuando en 2018 proyectó su costo en 12 millones de pesos.

“(Estamos invirtiendo) en el Tren Maya USD 15-20 mil millones. Nunca se había invertido tanto (en infraestructura)”

En su participación, el jefe del Ejecutivo federal recriminó a la oposición por intentar frenar la construcción de la obra, y dijo que aunque estén desesperados por frenar el proyecto, no lo lograrán y “van a terminar subiéndose al tren”.

Varios personajes de la oposición se lanzaron en contra del presidente por el aumento de precio en la construcción del Tren Maya (Fotos: Cuartoscuro)

Cabe señalar que, al igual que Julen Rementería, varios personajes de la oposición se lanzaron en contra del presidente por el aumento de precio en la construcción del Tren Maya.

Tal fue el caso del líder nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, quien declaró que AMLO quiere imponer medidas para la austeridad a los mexicanos mientras no deja sin límites sus proyectos.

“Otra contradicción más de su gobierno. AMLO anuncia que se pasará a una nueva fase de austeridad, la pobreza franciscana, limitando la operación de las dependencias del Estado. Pero para sus proyectos NO HAY LÍMITES, tan solo para el Tren Maya destinarán 20 mil mdd”, escribió.

