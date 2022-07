“Encantadora”: el elogio de James Gunn a “Pinocho”, la última cinta de Guillermo del Toro

Este es el debut de Guillermo del Toro en el cine de animación (Foto: (Netflix)

Al fin llegó el nuevo avance de la última película del aclamado director mexicano Guillermo del Toro, y al cabo de pocas horas ha recibido elogios de cineastas y críticos internacionales que han expresado su emoción ante el poco más de un minuto de teaser.

Se trata de Pinocho, el niño de madera que cobró vida gracias a un carpintero. En esta nueva adaptación del cuento clásico de Carlo Collodi (originalmente llamado Historia de un títere), del Toro recurre a la técnica de animación stop-motion para darle su toque personal a la historia.

Un minuto y 28 segundos fueron suficientes para que incluso el director estadounidense James Gunn -conocido por Guardianes de la Galaxia (2014) y Escuadrón Suicida (2021)- emitiera un comentario halagador hacia el jalisciense por su nueva cinta.

“Esto se ve encantador. No puede esperar a ver lo que @RealGDT (Guillermo del Toro) ha soñado para nosotros”

Pinocho, Geppetto, el grillo, la hada, un zorro y un mono: las sorpresas de en la última película de Guillermo del Toro (Foto: Netlix)

Lo primero que se puede apreciar en el teaser es al inigualable grillo que en esta ocasión se llama Sebastián, presentando la historia y sus personajes. “De mis muchas andanzas en esta tierra, tenía tanto que decir sobre los padres imperfectos y los hijos imperfectos”, comienza a narrar el insecto animado, mientras se observan las primeras imágenes de Geppetto.

En las próximas tomas se ve cómo el carpintero solitario comienza a fabricar a su “hijo” a partir de madera, hasta que finalmente el niño cobra vida y, como cualquier infante, comienza a preguntarse por las cosas a su alrededor.

Una de las sorpresas en este avance es una misteriosa hada que le otorga el famoso nombre de Pinocho al “niño de madera con un alma prestada”. También hay un vistazo a Sprezzatura el mono, un zorro y muchas marionetas.

Pinocho es el debut de Guillermo del Toro en la animación y, según sus declaraciones, también tendrá tintes musicales. Si bien en el teaser no se aprecia la importancia de la música en la narrativa, está catalogada en los géneros de “fantasía” y “musical”.

Pinocho estará disponible en el catálogo de Netflix en diciembre (Foto: Twitter@pinocchiomovie)

El dos veces ganador del Oscar la ha descrito como una “pequeña fábula conmovedora sobre el amor, la vida y la desobediencia”. Esta película está pensada para la pantalla chica, aunque también será estrenada en algunos cines selectos en noviembre (todavía no se han revelado cuáles y en dónde).

En caso de no poder verla en la pantalla grande, no hay de qué preocuparse, pues en diciembre estará disponible en el catálogo de Netflix, aunque todavía no se ha dado a conocer la clasificación que tendrá.

De esta manera, del Toro se suma a otros directores mexicanos que han dado el salto a las plataformas digitales, como es el caso de Alejandro González Iñárritu con su séptimo largometraje Bardo (o falsa crónica de unas cuantas verdades), o Roma, de Alfonso Cuarón.

En su trayectoria como cineasta, del Toro ha ganado dos Premios de la Academia (Foto: Archivo)

Pinocho está dirigida por Guillermo del Toro y codirigida por Mark Gustafson. El guión también está a cargo del cineasta mexicano, con la colaboración de Matthew Robbins, Gris Grimly y Patrick McHale.

Entre los protagonistas de la película que prestarán su voz para darle vida a los personajes destaca Gregory Mann (como Pinocho), Ewan McGregor (como Sebastián J. Grillo), David Bradley (como Gepetto), Christoph Waltz (como El Zorro), Tilda Swinton (como el Hada) y Cate Blanchett (como Sprezzatura el Mono).

A lo largo de su paso por el sétimo arte, del Toro ha ganado dos Premios de la Academia, ha sido galardonado con otros 105 premios y ha recibido 149 nominaciones en distintos festivales de cine. Entre sus películas se encuentra El Laberinto del Fauno (2006), La Forma del Agua (2017), La Cumbre Escarlata (2015) y Cronos (1993).

SEGUIR LEYENDO: