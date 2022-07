“Aww la ‘vístima’”: Juncal Solano se burló de Alito Moreno tras denunciar retención en el AICM

Agentes del INM retuvieron al priista Alejandro Moreno en el Aeropuerto Internacional de la CDMX al tratar de ingresar al país

La noche de este lunes 25 de julio, Alejandro Alito Moreno denunció vía redes sociales que agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) intentaron detenerlo a su llegada al país en el aeropuerto de la Ciudad de México.

En uno de los videos compartidos por el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se observa que personal del INM quisieron retenerlo, aunque en la grabación no se especificaron los motivos.

Dichos actos fueron considerados por Alito como un procedimiento ilegal, postura que compartió su abogado Pablo Angulo Briceño, diputado priista.

“Usted es servidor público, y es trabajador del estado mexicano, no del presidente de la República, usted trabaja para el gobierno mexicano, para todos los mexicanos”, se le escucha decir al abogado al dirigirse a un elemento de Migración.

Agentes del INM Intentaron detener a Alejandro Moreno, presidente del PRI (Foto: Twitter / @alitomorenoc)

En otro material publicado por el líder priista, acusó su intento de detención como una vulneración a los derechos humanos y denunció una presunta persecución política en su contra.

Además, acompañó esta última grabación con un texto en el que manifestó: “No nos van a callar, este Gobierno no nos va a asustar ni a intimidar [...] No vamos a permitir que destruyan el país”.

Apenas un par de horas después, Juncal Solano, youtuber y simpatizante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aprovechó la situación para burlarse del priista a través de la misma plataforma.

Primero, recordó la existencia de una alerta migratoria emitida en su contra, consecuencia de las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto enriquecimiento ilícito.

Juncal Solano utilizó su cuenta de Twitter para acusar a Alejandro Moreno de "victimizarse" tras su retención en el AICM. (Fotos: Twitter/@juncalssolano/@alitomorenoc)

“Alito déjate de dramas, cuentas con una alerta migratoria por investigaciones que realiza el gobierno del estado de Campeche; claro que te iban a retener. Directo a Televisa”, escribió Solano en una publicación.

Cabe mencionar que, derivado de dicha alerta migratoria, Moreno fue retenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) el pasado 10 de julio, cuando regresó de Europa.

Bajo ese contexto, el INM detalló que la revisión migratoria que se le realizó a Alito fue en cumplimiento de una solicitud de las autoridades del estado de Campeche, estado de donde es originario y que gobernó de 2015 a 2019.

Aquel día, el Instituto le habría pedido una verificación de documentos que no tardó más de 20 minutos.

Alejandro Moreno ya había sido interceptado por agentes del INM en el aeropuerto antes, derivado de la alerta migratoria emitida en su contra. (Foto: Facebook/Alejandro Moreno Cárdenas)

Minutos después del primer tuit de la youtuber, publicó un nuevo texto en el que celebró su retorno al país, ya que, señaló, podría estar al pendiente de la próxima emisión del “Martes del Jaguar”, programa semanal de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

“Más allá de tu ridícula actuación en el #AICM, que bueno que regresaste @alitomorenoc así estarás presente junto a tu “brother” @MarkoCortes para ver #MartesDelJaguar”, redactó la creadora de contenido en su cuenta personal.

Esto, en alusión al más reciente anuncio de Layda Sansores, quien reveló que Marko Cortés será uno de los personajes sobre quienes hablará en la edición de su programa del martes 26 de julio.

Asimismo, detalló que abordará asuntos relacionados con Víctor Hugo Alejo, a quien llamó “el juez brother”, y reveló el estreno de una nueva sección que llevará el título “Lord brother”.

Respuesta de Juncal Solano al video de Alejandro Moreno. (Captura: Twitter)

Las burlas por parte de Juncal Solano hacia Moreno Cárdenas no se quedaron en el perfil de la simpatizante morenista, pues también escribió una respuesta de manera directa en uno de los videos publicados por el priista.

“Aww la vistima” fue su comentario, el cual acompañó con el emoji representativo de una carcajada. Con ello, acusó al dirigente del tricolor de intentar victimizarse luego de la retención, cuya duración y motivación continúan desconocidas, llevada a cabo por el INM.

