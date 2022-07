Tras explosión de ducto de Pemex en Veracruz la Guardia Nacional implementó un plan de emergencia

Explosión en ducto de Veracruz (Foto: Guardia Nacional)

Luego de que se registró una explosión de un tubo de gas de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Veracruz, la Guardia Nacional (GN) implementó el Plan de Asistencia a la Sociedad en Casos de Emergencia (Plan GN-A).

A través de un comunicado, la organización detalló que se activó el plan en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad por los uniformados de la entidad gobernada por Cuitláhuac García Jiménez.

Para la implementación del plan de emergencia tras el siniestro, que dejó un saldo de dos heridos, los guardias nacionales establecieron coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Cabe recordar que el origen del siniestro se registró en el camino que comunica a la cabecera municipal con la localidad Mata de Caña, ubicada a 400 metros aproximadamente del panteón municipal, en la zona conocida como “La Petrolera”.

Imagen de referencia de explosión (Foto: EFE)

Luego de la alerta, los miembros de la GN confirmaron la explosión y trabajaron de manera conjunta con personal del Ejército Mexicano, Petróleos Mexicanos (Pemex), Cruz Roja, Bomberos, Protección Civil y policía municipal.

“La Guardia Nacional estableció seguridad perimetral para garantizar la integridad de los pobladores y evitar riesgos en la zona.”

En ese sentido, la dependencia de seguridad señaló que continúan realizando acciones coordinadas para facilitar los trabajos restantes en la zona del siniestro. Por lo ocurrido, en una conferencia de prensa, el gobernador confirmó que dos personas resultaron lesionadas gravemente, mismas que fueron atendidas de urgencia en hospitales de la región.

“Los van a evaluar, esperemos no haya fallecimientos. Vamos a mantener vigilancia en la otra cisterna de la pipa, se tiene que investigar porque estaba la pipa ahí, estaban haciendo una extracción ilegal. Tuvimos comunicación con Pemex, ya viene un equipo para acá, pero nos informan que van a dejar la llama encendida porque es gas, no hay comunidades en las cercanías, pero se está cuidando que no haya riesgo”, aseguró el mandatario.

Gobernador de Veracruz (Foto: Twitter/@CuitlahuacGJ)

A pesar de los riesgos que implica para los ladrones de hidrocarburos, no han dejado de realizar dichas actividades. Apenas hace unos días, también en Veracruz, elementos de la Guardia Nacional localizaron una toma clandestina y aseguraron pipas con combustible.

En una misiva detallaron que el 20 de julio localizaron una toma clandestina utilizada para la sustracción ilegal de combustible, detuvieron a una persona y aseguraron cuatro pipas.

Al realizar patrullajes preventivos y de seguridad en la autopista Coatzacoalcos-Villahermosa, a la altura del municipio de Moloacán, guardias nacionales, en coordinación con elementos de la policía estatal, detectaron varios vehículos en aparente estado de abandono.

Durante la inspección de un lote baldío, ubicado en la localidad Santa Cecilia, localizaron una excavación con medidas irregulares en la que se encontró una toma clandestina, que sería usada para la sustracción ilegal de combustible.

Pipa asegurada en Veracruz (Foto: Guardia Nacional)

Tras la revisión del predio se logró la detención de una persona y se aseguró lo siguiente:

· 8 bidones de mil litros cada uno

· 2 pipas tipo madrina, con capacidad de 30 mil litros cada una

· 2 pipas con capacidad de 10 mil litros cada una

· 2 vehículos particulares

· 1 bomba extractora

Los integrantes de la Guardia Nacional implementaron un operativo de seguridad perimetral y solicitaron el apoyo de especialistas de Pemex para inhabilitar la toma clandestina.

El detenido, junto con el decomiso, quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), donde se notificó el hallazgo de la toma clandestina para continuar las investigaciones correspondientes.

SEGUIR LEYENDO: