Héctor de Mauleón respondió a López Obrador: “La información proviene de una fuerte cercana a ti”

Héctor de Mauleón reaccionó a las declaraciones de López Obrador (FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM y Twitter/@lopezobrador_)

El periodista Héctor de Mauelón reaccionó a los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien cuestionó la veracidad de sus fuentes tras afirmar que Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, habría proporcionado al Gobierno mexicano la ubicación del capo Rafael Caro Quintero.

Y es que durante la sección de Quién es quién en las mentiras de la conferencia matutina de este miércoles, Elizabeth García Vilchis expuso una columna del periodista para el diario El Universal en donde afirmó que la vicepresidenta de EEUU le habría dicho al titular del Ejecutivo que la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) logró dar con el paradero del Narco de narcos.

Ante ello, López Obrador cuestionó la veracidad de la fuente que consultó De Mauleón. No obstante, el mandatario mexicano dijo que las acusaciones son “una falta de respeto al presidente (Joe) Biden, a la vicepresidenta Kamala Harris”.

(Foto: Twitter)

“¿De donde sacan que me ordenan? No, son personas con mucha urbanidad política, con mucho respeto, y no sólo es el respeto al presidente de México, es el respeto a nuestro pueblo”, sentenció el tabasqueño desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Ante ello, De Mauleón afirmó que dicha información fue concedida por una fuente cercaba al mismo Andrés Manuel: “Después de 70 mil mentiras, la palabra del presidente está tan devaluada -no se diga la de esta pobre señorita (García Vilchis)- que al cuarto año de gobierno ya resulta intrascendente lo que digan. La información que presenté procede de una fuente confiable, cercana al propio AMLO”.

Cabe recordar que en su mañanera de este martes, el tabasqueño reveló que ha habido filtraciones por parte de su Gobierno hacia el bloque opositor. Según López Obrador, integrantes de su administración dieron a conocer a la oposición que la construcción del Ten Maya se catalogó como un tema de seguridad nacional con el fin de que sus obras no fueran frenadas, como pasó con el Tramo 5.

Kamala Harris, Caro Quintero, la DEA y la visita de AMLO a Washington

De acuerdo con Héctor de Mauleón, la vicepresidenta de EEUU habría proporcionado a la administración de López Obrador la ubicación de Caro Quintero durante su visita a Washington, en donde también se encontró con su homólogo estadounidense Joe Biden.

De Mauleón aseguró que Kamala Harris habría entregado información sobre el paradero de Caro Quintero a AMLO(Foto: REUTERS/Hannah Beier)

“Harris ofreció a la Marina la información que un equipo de la DEA -al que la titular de esa agencia- Anne Milgram, tiene operando en San Diego, California- había logrado recabar desde hace tres meses”, detalló el columnista.

Sin embargo, López Obrador negó que la DEA haya tenido algún tipo de participación en la detención de Caro Quintero: “En el caso de la participación de la DEA, como lo señaló el embajador de EEUU (Ken Salazar), no tuvo injerencia directa. Se le pide información en algunos casos, en este no”.

De Mauleón no ha sido el único periodista que ha relacionado la visita de AMLO a la Casa Blanca con la recaptura de Caro Quintero debido a que el primer hecho se efectuó el 12 de julio, mientras que el segundo sólo tres días después. Carlos Loret de Mola y Raymundo Riva Palacio, fueron algunos otros de los comunicadores que vincularon el encuentro con Biden con la detención del Narco de narcos.

Elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) capturaron al fundador del Cártel de Guadalajara el 15 de julio en el municipio de Choix, Sinaloa, en un poblado conocido como San Simón.

