Pese a las advertencias, así fue la visita de un TikToker a Jardines del Humaya, “el panteón de los narcos”, en Culiacán

Tik Toker visitó Jardines del Humaya, el panteón más lujoso de México donde descansan varios narcotraficantes (Foto: TikTok @gorivaldez05)

TikTok es una plataforma de videos cortos en los que se han popularizado los famosos challenge, o retos, donde usuarios suben cada vez más el nivel de sus aventuras, con tal de ser los del mayor número de visitas.

Tal es el caso de un TikToker, como se le suele decir a sus usuarios estelares, quien decidió visitar no solo el panteón más ostentoso y caro de todo México, sino el mismo donde descansan los restos de varios narcotraficantes famosos, Jardines del Humaya.

Fue Gori Valdez, quien se dice a sí mismo un explorador urbano, quien visitó el inmueble ubicado en la calzada Heroico Colegio Militar, en la colonia Miguel de la Madrid, Culiacán, Sinaloa, mismo que en su interior guarda una increíble historia.

A través de tres videos, aunque con la promesa de subir algunos más, este usuario de las redes sociales mostró su visita a las instalaciones de Jardines del Humaya, donde se encuentran varias de las más famosas tumbas de los grandes capos de la droga en México.

Jardines del Humaya es uno de los jardines más ostentosos de México por lo increíble de sus estructuras FOTO: JUAN CARLOS CRUZ /CUARTOSCURO.COM

Aunque en primera instancia no pudo reconocer las tumbas que visitaba, pronto se adentró en el panteón y las fotografías, además de las placas en el interior de los mausoleos, le dieron algunas de las respuestas.

La primera que visitó fue supuestamente la de Arturo Beltrán Leyva, fundador y líder, junto a sus hermanos, del Cártel que lleva su apellido. En el video se puede escuchar que menciona “a comparación de otras, esta no está tan ostentosa”; sin embargo, fueron numerosos los usuarios que le comentaron que esa no es.

Pronto nos mostró una lujosa tumba, misma que supuestamente pertenece al M1, Manuel Torres Félix, quien fuera el hermano de Javier Torres Félix alias “El JT”, un cercano colaborador de El Mayo Zambada y El Chapo Guzmán, y quien se convirtiera en mano derecha del primero.

Las tumbas en este panteón llegan a tener hasta dos o tres pisos y otras comodidades FOTO: JUAN CARLOS CRUZ /CUARTOSCURO.COM

En los comentarios, usuarios aseguraron que siempre hay gente cuidando los alrededores y no es fácil que te dejen entrar, pero el responsable de los videos aseguró que no tuvo mayor problema con acceder al mismo.

“No les gusta a los familiares que se ventile eso, pero si te ven probablemente te digan que no lo hagas, bueno eso creo”, explicó en una de sus respuestas.

“Según yo estaba solo, me llevó una amiga y ella estaba en el carro y me cuidaba que no me vieran pero al parecer sí me vieron”, advirtió en otro video.

Qué es Jardines del Humaya

Jardines del Humaya fue un panteón inaugurado en 1969 con el objetivo de recibir a la clase media alta de Culiacán, entre ellos empresarios, políticos y figuras públicas o sus familiares, pero el destino tenía preparada otra cosa, pues narcotraficantes y sus familias llegaron a la zona para levantar ostentosos mausoleos.

Es conocido entre los vecinos y los turistas que las grandes tumbas, a veces de varios pisos, incluso del tamaño de otra casa, están llenas de lujos y de fotografías, terrazas, luz, aire acondicionado, incluso televisores, sótanos, salas, sin olvidar, desde luego, las cámaras de videovigilancia.

Algunas de las personas que descansan en Jardines del Humaya son Arturo Guzmán Loera, alias El Pollo, hermano del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, líder el Cártel de Sinaloa y quien paga su condena en una cárcel de máxima seguridad en los Estados Unidos. Se dice que su tumba es la más cara.

Las tumbas en este panteón llegan a tener hasta comodidades como wifi, sala, cuartos, baños, aire acondicionado, etcétera FOTO: JUAN CARLOS CRUZ /CUARTOSCURO.COM

Ahí también descansa Arturo Beltrán Leyva, fundador y líder, junto a sus hermanos, del Cártel que lleva su apellido y que operaba al norte de México. Se dice que su mausoleo costó aproximadamente USD 650 mil, haciéndolo uno de los más caros hasta el momento, y también de los más visitados.

Además, se pueden ubicar también las tumbas de Amado Carrillo Fuentes, también conocido como El Señor de los Cielos, fundador y líder del poderoso Cártel de Juárez, donde fue enterrado también su hijo César Carrillo Leyva.

Por último, se dice que en el interior del panteón está también la construcción dedicada al narcotraficante sinaloense Inés Calderón Quintero, además de la familia, esposa e hijos de Héctor Luis El Güero Palma, quienes fueron asesinados.

