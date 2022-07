“Expats” o inmigrantes: el PRI busca incorporar en la Ley de Migración la Visa de Visitante Trabajador Remoto

Buscan incluir en la Ley de Migración la Visa de Visitante Trabajador Remoto (Foto: Cuartoscuro)

Ivonne Sabrina Díaz, diputada federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) propuso que se incorporara a la Ley de Migración (LM) la Visa de Visitante Trabajador Remoto, esto para que el Estado comience a regular el fenómeno de los “nómadas digitales”.

Este domingo 17 de julio, la Cámara de Diputados difundió en un comunicado la iniciativa de Díaz Tejeda, en la que se explica la necesidad del gobierno para regular y administrar estas visitas a México, con la finalidad de generar mayores ingresos de los extranjeros que decidan hacer ese tipo de actividad.

Los nómadas digitales son personas que trabajan virtualmente desde cualquier sitio, utilizando tecnologías de la información y comunicación, bajo los lineamientos de una vida nómada. En México, existen localidades identificables donde este fenómeno se presenta más seguido: Playa del Carmen, Mérida, Ciudad de México, Oaxaca, Puebla, y Guadalajara.

Las tecnologías de la información permitieron que migrantes, principalmente de Estados Unidos, vengan a trabajar a México vía remota (Foto: Cortesía / TRATO)

De acuerdo con información de Bancomext, las principales tareas que realizan los extranjeros que trabajan para empresas en el extranjero, pero radican en México, son: diseño, programación, manejo de redes sociales, traductores, consultores y periodistas. Su rango de edad es variado: el 33% son entre 31 y 36 años, 29% de 26 a 30 años de edad y 18% de 37 a 45 años.

Particularmente en la Ciudad de México se les puede ver en colonias como Condesa o Roma, lugares donde la plusvalía se incrementó de manera más drástica en relación a otros puntos de la ciudad, con ello, se tuvo como resultado el incremento en las rentas tanto en inmuebles como en locales comerciales.

A diferencia de México, afirmó la diputada, este fenómeno ha obtenido una gran aceptación de diversos países que han aprovechado la oportunidad para construir una reputación como centros de innovación técnica mediante el desarrollo de esquemas de visas para “nómadas digitales”.

Además de ubicarse en la capital nacional, se les puede localizar en centros turísticos (Foto: EFE / Alonso Cupul)

Con ella, se busca modificar la fracción III Bis al artículo 40 y IV Bis al artículo 52 de la LM para que este tipo de Visa sea el documento que acredite al extranjero que radique en México, pero trabaje vía remota en otro país, a permanecer en el territorio nacional por un tiempo ininterrumpido máximo de un año, contado a partir de la fecha de entrada.

Dicha iniciativa fue enviada a la Comisión de Asuntos Migratorios. Además, precisa que, mediante disposiciones de carácter administrativo, la Secretaría de Gobernación (Segob) establecerá las condiciones y requisitos para efectos del otorgamiento de la condición de visitante trabajador remoto.

Finalmente sostuvo que el objetivo es claro: “atraer talento e inversiones y facilitar la residencia de los nómadas digitales. Una visa para nómadas digitales es una alternativa ideal para que México genere mayores ingresos, reactive industrias y habilite un mayor intercambio cultural, social y económico”.

Como consecuencia, se ha generado desplazamiento en diferentes puntos de la ciudad (Foto: Cuartoscuro)

Los nómadas digitales han sido objeto de crítica en la Ciudad de México, pues diferentes videos publicados en redes sociales deja expresa la inconformidad de los locales que se han visto afectados con la plusvalía que ellos atraen.

Mensajes como “New in the city? Working remotely? You’re a fucking plague and locals fucking hate you. Leave (¿Nuevo en la ciudad? ¿Trabajo remoto? Tú eres una maldita plaga y los locales te odian. Vete)” han sido encontrados en la colonia Roma, por ejemplo, donde se connota un desagrado generalizado a los inmigrantes güeros.

Además, etiquetas como #mexicoissocheap se han viralizado en diferentes plataformas digitales, con lo cual se atraen a multitudes de migrantes que no pueden costear una vida en sus países de origen como lo hacen en la CDMX. Esta situación, con el tiempo, ha generado desplazamiento ante la gentrificación qie generan los que se autodenominan “expats”.

