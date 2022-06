El mensaje sobre los extranjeros en la colonia Roma que desató un debate en TikTok

Letrero dirigido a los extranjeros que viven en la colonia Roma Foto: CUARTOSCURO

Una foto se hizo viral y causó debate en redes sociales, algunos apuntan a que es xenofobia mientras que otros defienden el punto y mencionan el problema de la gentrificación.

La imagen es de un cartel que tiene escritas las las frases New in the city? Working remotely? You’re a fucking plague and locals fucking hate you. Leave.

Dicho letrero ataca directamente a los extranjeros que residen en ese lugar y significa “¿Nuevo en la ciudad? ¿Trabajo remoto? Tú eres una maldita plaga y los locales te odian. Vete”.

La cuenta de Fer Bustos, filosofiapop abrió debate sobre un letrero anonímo expuesto en la Roma (Captura de pantalla TikTok: @filosofiapop)

El tiktoker Fer Bustos, alias filosofiapop, expuso la fotografía en TikTok abriendo el tema de la gentrificación en colonias como la Roma y la Condesa. El explicó que, a raíz de la pandemia muchos extranjeros se mudaron a estas zonas.

El hashtag #mexicoissocheap se ha hecho viral en redes, debido a que muchos alegan que México es muy barato para los extranjeros y por eso de mudan a vivir aquí.

Fuente en la colonia Roma, en la Ciudad de México (Foto: Wikipedia/Keizers)

Los locales se quejan de esta situación, que causa un fénomeno llamado gentrificación, el cúal provoca que las rentas de los inmuebles aumenten, así como los precios de comida, ropa y otros negocios locales.

Esta situación origina el desplazamiento de ciertos sectores a otras zonas, porque no pueden pagar los altos precios generados a causa de la estadia de los extranjeros.

Hace unos meses el influencer Sailorfag, compartió que tuvo que mudarse del departamento donde vivía porque el dueño lo vendió a un extranjero. Usuarios en Twitter compararon la situación con la gentrificación que se vive en algunas partes de la CDMX.

Sailorfag, es un influencer que compartió su experiencia en un video de YouTube (Captura de patalla YouTube: Sailorfag)

Algunas personas señalaron que este problema también afecta a la lengua, ya que estar en la Roma o en la Condesa implica escuchar inglés en todas partes y la mayoría de los negocios se comunican en ese idioma creyendo que todos lo hablan.

Fer Bustos comentó que es una locura llegar a lugares y ya no encontrar mexicanos, sino puros extranjeros haciendo que el inglés se convierta en el idioma oficial de ciertas colonias.

El tiktoker añadió que muchos se están quejando en Twitter sobre que los extranjeros andan descalzos en las calles. Lo que de acuerdo a sus palabras, ha generado un hartazgo en la población mexicana y además una usuaria dijo que a los vagabundos si los menosprecian por esa razón pero a ellos no.

Usuaria condena a los extranjeros que andan descalzos en las calles (Captura de pantalla: Twitter)

Internautas alegan que esta situación es un claro ejemplo de xenofobia, es decir, repudio o sentimiento de rechazo hacía los extranjeros, mientras que otros defienden que la gentrificación afecta al país.

En redes han comparado el caso de México con los migrantes que se mudan al país vecino, aunque otros afirman que son cosas totalemnte diferentes, porque los migrantes de Estados Unidos no desplazan a los lugareños, ni tampoco se encuentran arriba de ellos.

Usuarios debaten el tema de la gentrificación y xenofobia en redes sociales (captura de pantalla: Twitter)

El fenómeno que se presentan en el país sí afecta a los mexicanos, pues son quienes pagan las desventajas frente a los extranjeros. Fer agregó que el letrero no es la forma correcta de hacerlo, sin embargo, sí se debe atender y abordar la problemática.

En febrero de 2022, un tuit desató la urgencia de frenar la gentrificación en la Ciudad de México y es que una extranjera llamada Becca Sherman publicó: “Hazte un favor y trabaja a distancia en la Ciudad de México”.

Este comentario provocó que los usuarios comenzaran a plantearse la problemática en la capital. Hubo quienes tundieron el comentario de la mujer y dijeron: “Por favor no. Esta Ciudad se está volviendo más y más cara todos los días, en parte debido a personas como tú y ni siquiera te das cuenta o te preocupas por ello”.

En respuesta a las críticas la extranjera se disculpó y les otorgó la razón a quienes se quejarón de su comentario. “Vaya, Twitter es salvaje, ¿eh? Quería agregar a esto, ya que simpatizo al 100% con las reacciones negativas: he sentido lo mismo sobre la gentrificación en los lugares donde he vivido. Espero que esto abra las puertas para conversaciones productivas sobre: viajes responsables tanto dentro como fuera de esta aplicación”, tuiteó Becca.

No es la primera vez que la gentrificación está en la boca de todos. La problématica está afectando de manera considerable a muchos mexicanos que han tenido que abandonar sus hogares o les ha afectado económicamente la situación.

“Las ciudades tienden a satisfacer cada vez más las necesidades de consumidores con elevado poder adquisitivo, en detrimento de los ciudadanos con menos recursos y poder adquisitivo”, mencionaron investigadoras de la Universidad Nacional de Tucáman, Luciana Boldrini y Matilde Malizia.

