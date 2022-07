El irónico comentario con el que Chumel Torres se burló de la reunión de AMLO con empresarios en Washington

Chumel Torres es un ferviente crítico de Andrés Manuel López Obrador y su administración (Fotos: Instagram @chumeltorres // Cuartoscuro)

A lo largo del mandato de Andrés Manuel López Obrador, el comentarista político, Chumel Torres, se ha consolidado como un ferviente crítico del presidente de México y su autodenominada Cuarta Transformación. Con su peculiar y ácido sentido del humor, el conductor de El Pulso de la República aprovecha hasta el más mínimo detalle para expresar sus polémicas opiniones sobre el actual Gobierno de México, por ello, la reciente visita de el líder del Ejecutivo a Washington no podía quedarse fuera de la agenda del influencer chihuahuense.

Bajo ese tenor, resulta pertinente recordar que el mandatario tabasqueño viajó a la capital estadounidense en compañía de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, y de su equipo de trabajo para reunirse con el presidente del país norteamericano, Joe Biden. ¿El objetivo? Abordar en conjunto problemáticas que enfrentan ambas naciones, tales como la crisis económica y migratoria.

No obstante, tras su encuentro con su homólogo estadounidense, Andrés Manuel López Obrador también sostuvo una reunión con algunos de los empresarios más importantes tanto de México como de Estados Unidos, circunstancia que Chumel Torres retomó para emitir uno de sus irónicos comentarios en su cuenta oficial de Twitter.

El influencer chihuahuense ironizó sobre la reunión de AMLO con empresarios (Foto: Captura de pantalla Twitter / @ChumelTorres)

Retomando una fotografía del presidente Andrés Manuel López Obrador junto a los millonarios empresarios, Chumel Torres ironizó sobre el encuentro debido a que en múltiples ocasiones el mandatario tabasqueño ha dejado entrever posturas ideológicas inclinadas a la izquierda política, del mismo modo, ha emitido diversas críticas hacia el modelo neoliberal que anteriores mandatarios impulsaron en México antes de su llegada a la presidencia.

No obstante, esa no fue la única crítica que el influencer chihuahuense emitió acerca de la visita de Andrés Manuel López Obrador a Washington pues Chumel Torres también se sumó a la oleada de comentarios y memes que se desataron en redes sociales después de que se difundieran las fotografías del encuentro que el presidente de México sostuvo con Joe Biden.

En las imágenes, se puede observar al mandatario tabasqueño sentado con las rodillas juntas, los hombros caídos y unos peculiares gestos que miles de internautas criticaron y, por supuesto, el conductor de El Pulso de la República no podía quedarse fuera de dicha tendencia por lo que, a través de múltiples mensajes de Twitter, Chumel Torres se burló del encuentro de ambos mandatarios.

Chumel Torres se burló del encuentro de Andrés Manuel López Obrador con Joe Biden (Foto: Twitter/@ChumelTorres)

Adicionalmente, el influencer chihuahuense hizo especial énfasis en destacar que Andrés Manuel López Obrador no habla inglés por lo que dicha reunión pudo haber sido un tanto complicada para el mandatario tabasqueño. Sin embargo, Chumel Torres volvió a burlarse de las circunstancias del encuentro retomando un video de el líder del Ejecutivo junto a la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris.

(Foto: Twitter/@ChumelTorres)

Finalmente, Chumel Torres dejó de lado la crítica para únicamente limitarse a aplicarle su sentido del humor a una de las fotografías del encuentro de Andrés Manuel López Obrador con Joe Biden, misma que también compartió en su cuenta verificada de la red social.

Usuarios de redes sociales reaccionaron con memes a la reunión que mantuvieron el pasado martes el presidente estadounidense Joe Biden y su homólogo en México Andrés Manuel López Obrador (Fotos: Captura de pantalla / Twitter)

Andrés Manuel López Obrador regresó a México con un buen sabor de boca pues el encuentro con Joe Biden, de acuerdo con lo compartido por el mandatario y la prensa, fue fructífero y cordial. Adicionalmente, el mandatario tabasqueño sintió el cariño de sus connacionales que acudieron a ovacionarlo al Hotel Lombardy en donde se hospedó junto a su esposa y equipo de trabajo en Washington.

Aunque miles de sus simpatizantes lo respaldaron y aseguraron que esperaban resultados positivos de su encuentro con Joe Biden, muchos otros internautas y miembros de la oposición también criticaron el papel que el líder del Ejecutivo desempeñó en Washington, tal fue el caso del ex titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, quien a través de su cuenta oficial de Twitter escribió: “Seré breve, este hombre diminuto NO me representa”.

