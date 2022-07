“Bochornoso episodio”: Javier Lozano arremetió contra AMLO por reunión con Joe Biden en Washington

Javier Lozano lamentó que Joe Biden tuviera que escuchar 30 minutos del discurso del mandatario López Obrador (Fotos: Twitter/@JLozanoA@lopezobrador_)

El polémico diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón, lamentó que el presidente de Estados Unidos (EEUU), Joe Biden, tuviera que escuchar casi 30 minutos del discurso del mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), acto que calificó de “bochornoso”.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el ex titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) envió un mensaje al presidente estadounidense, en el que expresó su descontento por lo que le “tocó vivir” en la reunión con su homólogo mexicanos el pasado 12 de julio.

En la publicación, el integrante de Acción Nacional esperó que Joe Biden comprenda lo que a los mexicanos “les toca vivir” todos los días, durante su tradicional conferencia de prensa matutina.

El integrante de Acción Nacional esperó que Joe Biden comprenda lo que a los mexicanos “les toca vivir” todos los días (Foto: Twitter/@JLozanoA)

“Presidente Biden: no festejo lo que le tocó vivir ayer. De hecho, lo lamento. Pero ojalá que, después de este bochornoso episodio, comprenda usted lo que nos toca vivir a nosotros, todos los días, con las infames mañaneras”

En otro tuit, el panista aseguró que el mandatario estadounidense “bateo” las propuestas que el presidente López Obrador le presentó, pues indicó, AMLO llegó a Washington con varios puntos “ingenuos”.

“El presidente de México Andrés Manuel López Obrador llegó con varias e ingenuas propuestas a Washington, D.C. Y pues el presidente Biden, de Estados Unidos, lo bateó. Fin del comunicado”, escribió Lozano Alarcón en su red social.

El panista aseguró que el mandatario estadounidense “bateo” las propuestas que el presidente López Obrador (Foto: Twitter)

Asimismo, reprochó la poca cercanía que tuvo el jefe del Ejecutivo con la comunidad mexicana en el país del norte, aunque, afirmó, lo único que le importa al tabasqueño son las remesas que envían los connacionales a sus familias.

“¿No se reunirá AMLO con la comunidad mexicana en el vecino país? No. A ellos, únicamente saludos desde la ventana de su lujoso hotel. Que se chingu*n y que manden sus remesas. Es lo único que le importa a este indolente presidente”, comentó.

Finalmente, Javier Lozano rechazó la propuesta que el mandatario federal le hizo a su homólogo de EEUU, la cual consiste en la apertura del Gobierno de México para que los automovilistas estadounidenses puedan cargar gasolina en los estados fronterizos del país a un precio más accesible.

“A ver, a ver, a ver, a ver… ¿Por qué chingaos anda ofreciendo nuestra gasolina, SUBSIDIADA CON NUESTROS IMPUESTOS, para que crucen los gringos la frontera a cargar sus tanques? Caravana con sombrero ajeno”

AMLO se reunió con Joe Biden en la Casa Blanca

AMLO presentó cinco medidas de cooperación para hacer frente a la inflación y al fenómeno migratorio (Foto: Twitter/GobiernoMX)

Y es que el pasado 12 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, a quien presentó cinco medidas de cooperación para hacer frente a la inflación y al fenómeno migratorio e impulsar el desarrollo de ambas naciones.

“Sé que sus adversarios, los conservadores, van a pegar el grito en el cielo, pero sin un programa atrevido de desarrollo y bienestar no será posible resolver los problemas ni conseguir el apoyo del pueblo. Frente a la crisis, la salida no está en el conservadurismo sino en la transformación. Actuar con arrojo, transformar, no mantener el statu quo”, expresó el mandatario federal.

Durante su visita oficial en Washington, el jefe del Ejecutivo afirmó que las circunstancias actuales, resultado de la pandemia de COVID-19, demandan cerrar filas de cara a los desafíos globales.

“Vengo a verle para expresarle en nombre del pueblo de México la disposición a trabajar juntos en bien de nuestras naciones”

SEGUIR LEYENDO: