Layda Sansores anunció nuevo audio contra “Alito” Moreno: “priistas, estén atentos”

(Fotos: Cuartoscuro, Facebook/Alejandro Moreno Cárdenas

En fechas recientes, la actual gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien pertenece al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el cual fue fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha dado a conocer algunos audios en los que se escucha, supuestamente, al actual presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, diciendo algunas cosas que no han sido muy agradables.

El pasado lunes, la exalcaldesa de la Álvaro Obregón, en la Ciudad de México (CDMX), informó que este martes dará a conocer otro audio de Alito. El anuncio lo dio por medio de su cuenta de Twitter, en donde dijo que el audio, titulado “La advertencia de Alejandro”, se dará a conocer este martes 12 de julio, por medio de un espacio llamado Martes del Jaguar, en donde también se dieron a conocer los demás audios.

“‘La Advertencia de Alito’, priistas, estén atentos. Nos vemos este #MartesDelJaguar a las 8 pm”, posteó la gobernadora.

Sin embargo, como ya se comentó anteriormente, este no es el primer audio que da a conocer Sansores, en donde involucra al líder del PRI.

En el "Martes de Jaguar" se presentará un nuevo audio contra Alito Moreno (Foto: Twitter/@LaydaSansores)

Arremete contra empresarios

Apenas el pasado cinco de julio, la gobernadora dio a conocer un audio en donde, supuestamente, Moreno Cárdenas arremete contra algunos de los empresarios más importantes de México, entre ellos, Carlos Slim, María Asunción Aramburuzabala y Germán Larrea.

De acuerdo a la mandataria local, la conversación que se presentó fue entre Moreno y José Murat, exgobernador de Oaxaca, en la cual confesó que se “van a cog*r” a los empresarios con la aprobación de la Reforma Fiscal.

“Cuando tenga yo la comisión (en la Cámara de Diputados), vamos a cog*rnos a los empresarios con una reforma verg*s...o sea, pa’que se cagu*n. Apretarlos, se van a cag*r”, expresó el líder del tricolor a su interlocutor.

Murat aseveró que “van a ir a llorar el líder de Grupo México, (Carlos) Slim y la Aramburuzabala”: “Todos esos cabron*s nos van a mam*r la verg*”; aunque no fueron los únicos involucrados, pues también hicieron alusión a Germán Larrea, Alberto Bailleres, los de la empresa Gicsa y Álvaro Fernández.

Layda Sansores ha publicado diversos audios en contra de Alejandro Moreno, mismos que lo vincularían en presuntos actos de corrupción FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

Pagos

Una semana antes, el 28 de junio, Sansores dio a conocer otro audio que involucra, supuestamente, al líder nacional del PRI. En el audio se escucha a Moreno y otros dos hombres intercambiando información sobre un pago en efectivo a una persona identificada como Bauer.

“¿Hugo por qué le pagó en efectivo a Bauer?”, cuestiona Moreno a su interlocutor en la grabación, a lo que le responden: “Lo que me explicó, me dice, es para no dejar rastro, porque si yo facturo como si estuviera usando recurso de campaña, puede ser observado por la autoridad”.

“Pero a Bauer le tiene que pagar 5, ¿Cómo le va a pagar los otros dos y medio? Le puede facturar comunicación, medios... A mí me dijeron que no pueden aceptar más efectivo”, dice el líder priista. Más adelante en la grabación, Moreno habla con el hombre identificado como “Hugo”. Le pregunta sobre los motivos por los que pagó en efectivo. “Lo que pasa es que es dinero de campaña, jefe, y no dejamos rastro si pago en efectivo. No sabía que no podía”, responde “Hugo”.

A los periodistas hay que “matarlos de hambre”

Otro de los audios que causó mucho revuelo y muchas críticas a Alejandro Moreno, fue el que mostró Layda Sansores el 24 de mayo pasado, en donde el priista, supuestamente arremete contra los periodistas.

Alejandro Moreno lanzó un mensaje de unidad del PRI (Foto: Twitter/@alitomorenoc)

En la grabación, se escucha presuntamente la voz del dirigente diciendo: “Namás te voy a dar un dato: a los periodistas no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre”.

Pagos de Cinépolis

El 17 de mayo pasado, se dio a conocer otro audio, en el que se escucha a Alejandro Moreno decir que Cinépolis entregó 25 millones de pesos al PRI para financiar campañas electorales.

En dicho audio, se escucha a una persona, quien supuestamente es Alito, hablando con otra persona llamada “Pepe”, a quien le explica que fueron pocos los recursos que recibieron por parte de Cinépolis, aunque después reconoce que el dinero lo dio en “ching* y no estuvo mal”. “Es para que dé 300, cabr… ellos tienen desarrollos, tienen varios negocios, tienen clase”, expresó.

Tras la filtración de este audio, Cinépolis rechazó de manera rotunda las acusaciones.

SEGUIR LEYENDO: