“No tienes vergüenza”: la crítica de Javier Lozano contra Santiago Nieto por supuesta triangulación de recursos

Javier Lozano arremetió en contra de Santiago Nieto tras ser acusado de una supuesta triangulación de recursos (Fotos: Cuartoscuro)

El polémico diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Javier Lozano Alarcón, arremetió en contra del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, tras ser acusado de una supuesta triangulación de recursos.

Y es que a través de su cuenta oficial de Twitter, Nieto Castillo informó a sus seguidores que se dirigía al norte del país para trabajar en el grupo de transición del gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.

“Rumbo al norte de nuestro país. Mucho por hacer. De entrada devolver el Estado de Derecho en Tamaulipas. #CabezadeVacayatevas”, escribió.

Javier Lozano aseguró que Nieto se irá a prisión debido a sus supuestos delitos de corrupción (Foto: Twitter/@JLozanoA)

El comentario llamó la atención del ex secretario de Trabajo y Previsión Social (STPS), quien declaró que el ex funcionario no tenía vergüenza, aunque aseguró que se irá a prisión debido a sus supuestos delitos de corrupción, conflicto de interés, lavado de dinero y triangulación de recursos.

“No tienes vergüenza, cuyo gigante. Ese Estado de Derecho del que hablas es el que te llevará a prisión por corrupto, conflicto de intereses, lavado de dinero y triangulación de recursos. Ya hasta Pablo Gómez te puso un ‘estate quieto’”

Cabe señalar que este no ha sido el único comentario que ha realizado Javier Lozano a Santiago Nieto ante el supuesto delito de triangulación de recursos durante su estancia en la Unidad de Inteligencia Financiera.

Lozano cuestionó al ex funcionario sobre sus “nauseabundas” operaciones patrimoniales (Foto: Twitter/@JLozanoA)

Pues el pasado 4 de junio, el integrante de Acción Nacional cuestionó al ex funcionario sobre sus “nauseabundas” operaciones patrimoniales que exhibió el 3 de junio el también militante del blanquiazul, Roberto Gil Zuarth.

“Repito: no te hagas pend*jo y responde: ¿quién te instruyó a actuar como sicario del régimen? ¿Cómo explicas tus nauseabundas operaciones patrimoniales, que ayer exhibió Gil Zuarth? Y todavía te atreves a hablar de corrupción… Ah, y al que se sacudieron del gobierno fue a ti”, escribió en su momento.

Denuncian a Santiago Nieto por ocultar sobresueldos en la UIF

Roberto Gil Zuarth, volvió a denunciar a Santiago Nieto Castillo (Fotos: Wikipedia/Cuartoscuro)

El pasado 8 de julio, Roberto Gil Zuarth, volvió a denunciar a Santiago Nieto Castillo, esta vez, por supuestamente recibir sobresueldos durante su gestión en la Unidad de Inteligencia Financiera.

En un hilo de Twitter, el panista indicó que cuando Santiago Nieto ocupó el cargo de titular en la UIF, entre el primero de diciembre del 2108 y el 8 de noviembre del 2021, recibió un pago de aproximadamente 2 millones 183 pesos anuales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). “Sin embargo, tenía otras chambas remuneradas al mismo tiempo”, agregó.

Según explicó, en el mismo periodo de tiempo el exfuncionario recibió ingresos por servicios profesionales de su secretario particular en su paso por la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE), Gustavo Adolfo Trolle Acosta, quien le transfirió de manera directa 2 millones 190 mil pesos entre 2019 y 2021.

Roberto Gil Zuarth declaró que Santiago Nieto “tiene mucho que explicar” ante las autoridades (Foto: Twitter/@rgilzuarth)

“Casi la mitad de gastos fiscales ¿Qué servicios le prestaba a su ex colaborador? Las facturas emitidas indican que el concepto de pago era ‘honorarios por asesoría jurídica’”, manifestó.

Sobre Adolfo Trolle Acosta, “una persona particularmente cercana” al entonces titular de la FEPADE, Gil Zuarth expuso que en 2019 y 2020 recibió 880 mil 282 pesos de Movimiento Regeneración Nacional (Morena); 985 mil 413 de la Fiscalía de Nuevo León, un millón 500 mil pesos de la Fiscalía de Sinaloa y 301 mil 670 pesos del Corporativo Bartrer.

Por su parte, el Corporativo Batrer hizo pagos a Santiago Nieto por concepto de “honorarios” en el mismo período (2020-2021): un total de 2 millones 552 mil pesos. “Por lo que se ve, tenía bastante tiempo libre en la UIF”, se mofó.

No obstante, en las declaraciones fiscales del 19 y 20, el ex titular de la UIF sólo reportó haber recibido de Bartrer la cantidad de 367 mil 133 pesos, es decir, el 14% del total que se le pagó.

