Por qué la obesidad puede acortar la vida de tu perro, según experto de la UNAM

En México, la incidencia de la obesidad en perros es de entre 34 y 40%, según Gerardo Garza Malacara, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se trata de un problema de salud que, acorde con el especialista, puede acortar la vida de los canes hasta un 20 por ciento.

Existen diferentes factores asociados al desarrollo de este padecimiento, algunos son patógenas como el hipotiroidismo, que es la inflamación y contracción de la tiroides o hiperadrenocorticismo, el cual implica la producción crónica de altos niveles de cortisol. Pero también tienen que ver con los hábitos físicos y alimenticios que desarrollan, acorde con los cuidados que les brindan sus propietarios.

El experto compartió con Gaceta UNAM, por qué la esperanza de vida de los animales de compañía puede disminuir a causa del sobrepeso. Según explicó el miembro de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán, puede desencadenar otros problemas como diabetes, así como acumulación de ácidos grasos y triglicéridos, que a su vez pueden causar hígado graso y pancreatitis,

Además, Garza añadió un problema que podría dificultar cambiar el estilo de vida un perro cuando ya padece obesidad. Se trata de las afectaciones articulares, que pueden generar dolor a las mascotas.

“Comenzará a tener afectaciones de articulaciones -otro de los problemas de la obesidad- y no va a querer hacer ejercicio porque le dolerán las patas. Eso impedirá que se mantenga sano”, se puede leer en el artículo difundido por la máxima casa de estudios.

Cómo saber si tu perro tiene obesidad

Lo más importante es llevar a los canes a revisiones periódicas con un médico veterinario, pues un especialista tiene conocimiento de cómo catalogar el peso de un animal doméstico a través de escalas que van del 1 al 5, donde 1 indica bajo peso y 5 señala obesidad. Sin embargo, existen algunos indicios visibles que se pueden identificar con facilidad.

Así, el método más sencillo para saber si un perro es obeso es pasar las manos por su tórax, es decir, por su pecho. Cuando las costillas del animal no se ven ni se sienten y el tronco es redondeado, significa que hay una acumulación de grasa y por lo tanto tiene sobrepeso.

Cómo evitar que tu perro desarrolle obesidad

El experto de la UNAM reveló que una de las claves es la alimentación. Dos recomendaciones fáciles de seguir son evitar proporcionar alimentos a libre demanda y no dar premios de manera excesiva. En ese sentido apuntó que cuando el perro tiene control sobre la cantidad que ingiera: “Si es muy comelón o distraído y come a ratos, produce que no tenga el peso ideal, sino que esté por debajo o se sobrepase de su peso ideal”.

En cuanto a los premios, el académico señaló que únicamente deben ser otorgados a la mascota para reforzar acciones positivas y para demostrar cariño, pero no constantemente. Ya que el exceso puede llevar al desarrollo de obesidad.

Asimismo, un factor a tomar en cuenta es si el animal de compañía está esterilizado. Ya que cuando, tanto hembras como machos, pasaron por una cirugía de esterilización, lo recomendable es reducir un 10% la cantidad de alimento que se les proporciona pues su cuerpo requiere menos energía para la producción de óvulos y espermatozoides respectivamente.

Finalmente Garza aseguró que para alimentar saludablemente a una mascota se recomiendan adquirir productos premium que, aunque son más caros, se administran en menor cantidad. Además de que debe de ser un especialista que determine la cantidad de alimento que debe consumir el perro con base en el peso ideal que debería tener.

