Carlos Loret de Mola expuso las supuestas “mentiras” de AMLO detrás de la inauguración de Dos Bocas

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, se ha convertido en el blanco de las críticas de la oposición tras la inauguración la Refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, de la que han dicho que no está terminada.

De acuerdo con el propio jefe del Ejecutivo Federal este proceso de prueba se trata de un acontecimiento histórico, pues la política energética de su gobierno es la de apostar por frenar la exportación de petróleo crudo y comenzar a producir los combustibles en el país para ser autosuficientes en gasolinas y diésel.

Aseguró, además, que se trata de un distintivo de la política de transformación que emprendió desde su llegada a Palacio Nacional en diciembre de 2018, luego de “llevaba más de 40 años que no se construía una refinería”.

“Si hay una crisis energética como la que se está padeciendo ahora, pues tenemos nuestra gasolina, tenemos nuestro diésel y podemos conservar los precios para beneficio de los mexicanos, de la industria y de los consumidores”, consideró el mandatario.

AMLO es el blanco de las críticas de la oposición, quienes aseguran que la refinería de Dos Bocas no se ha terminado FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Carlos Loret de Mola expuso supuestas mentiras de AMLO

Al respecto, Carlos Loret de Mola escribió en su más reciente columna para El Universal que detrás de la inauguración de Andrés Manuel López Obrador, hay por lo menos 10 mentiras de las que es necesario conversar, aunque solo apuntó 5 de ellas.

En primer lugar, aseguró, el hecho de que se etiquetara la apertura como una “inauguración de la primera etapa constructiva” cae en un término que no existe y que no se ha utilizado antes en el mundo.

De acuerdo con el periodista, las obras se construyen, se prueban y se ponen en operación, pero en la refinería Olmeca de Tabasco, hasta el momento, “no se vio un solo barril de crudo entrando a la refinería y menos un solo litro de gasolina saliendo”.

En segundo lugar, apuntó, especialistas consultados aseguraron que los primeros barriles procesados podrían entrar en el sistema de refinación aproximadamente en el año 2026, y no en diciembre como pronunció AMLO.

Carlos Loret de Mola consideró en su columna para El Universal que la inauguración de Dos Bocas está llena de mentiras (Foto: Cuartoscuro)

Por otra parte, aseguró que el hecho de que la gasolina sea más barata en los Estados Unidos, obedece en realidad al subsidio del gobierno de AMLO en el sector, pero pronto “tendrá que optar entre subir la gasolina, subir la deuda o recortar programas sociales”.

En este contexto, etiquetó como “cuentas alegres” las aseveraciones de que aproximadamente refinarán alrededor de 2 millones de barriles, pero en México únicamente se producen 1.7 millones de barriles de crudo.

“Eso no sube de la noche a la mañana. No son galletas”, explicó el periodista Carlos Loret de Mola para El Universal, además de cuestionar de dónde sacará los barriles que no se están extrayendo en sus cuentas.

Por otra parte, evidenció que los números de AMLO no coinciden con los del director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, quien aseguró que en México únicamente se refinan 1.1 millones de barriles, menos los procesados en Deer Park, ubicada en EEUU.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la refinería es un paso histórico dentro de su gobierno y tras la política neoliberal Foto: Presidencia de México /Handout via REUTERS

“Este gobierno ni siquiera se coordina en tener las mismas cifras en los discursos”, comentó de manera crítica el columnista y presentador de noticias mexicano.

Por último, escribió con ironía que “nada de esto es culpa de un gobierno necio e inepto. Todo es culpa de los neoliberales”, en referencia a los múltiples discursos de AMLO donde ha mencionado, precisamente, que el periodo Neoliberal le hizo mucho daño a México.

