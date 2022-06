Vientres de alquiler: cosificación y trata de personas

Senador de la República por el Estado de Zacatecas, en representación del partido Morena

En un mundo donde todo está a la venta, es fácil entender que exista la posibilidad de comprar y vender cualquier cosa y cualquier espacio (real o imaginado) para generar ganancias. Por eso la venta, renta y explotación de la persona es una vieja práctica que atraviesa la legalidad y la moralidad para ponerse por encima y trastocar todas las formas éticas de relaciones humanas.

A lo largo del mundo, la gestación subrogada está permitida en países donde los niveles de pobreza son muy altos y la trata de personas es común. Se trata de la explotación y uso de los cuerpos de mujeres que viven en situaciones vulnerables, y alquilar su vientre, no mejorará sus condiciones de vida.

En India se generaron más de 400 millones de dólares anuales por el negocio de la gestación subrogada (Foto: America News)

Si bien es un problema que va más allá de prohibir la gestación subrogada en México, es un paso importante para garantizar que los derechos humanos de las mujeres sean protegidos, respetados y ejercidos.

De acuerdo con el informe de las Naciones Unidas de 2012, en India se generaron más de 400 millones de dólares anuales por el negocio de la gestación subrogada. Esto habla de una industria que lucra con los cuerpos de quienes son capaces de gestar y, sobre todo, de que las familias que tienen acceso a este método son gente que puede pagar y usar el cuerpo de alguien más para su propia felicidad.

Tenemos que ser claro, los deseos de alguien no son por consecuencia su derecho. Ser padre o madre a cualquier costa no puede quedar por encima de los derechos de una mujer y su derecho a la salud física y psicológica, con el pretexto de un pago, el cual, además, no solucionará la pobreza en que se encuentran las mujeres que se ven en la necesidad de alquilar un proceso de embarazo y gestación.

Se buscan prohibir los vientres en alquiler (Foto: Getty Images)

Es, sin lugar a dudas, una nueva forma de trata de personas, pues ésta práctica refuerza la tremenda y ofensiva desigualdad social y económica que vive nuestro país, toda vez que solo las personas de clase alta tienen la oportunidad de acceder a estas “soluciones” y tiene la posibilidad de escoger -como en catálogo- qué cuerpo humano van a comprar para satisfacer sus deseos.

Esencialmente el trabajo de nosotros, las y los legisladores de México, es cuidar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos de todas las personas, por ello, hoy estamos trabajando en una iniciativa de ley que prohíba el uso de los cuerpos de las mujeres para desde ellos vender la posibilidad de tener un hijo o hija y así cumplir con un deseo a costa de los derechos de la madre biológica.

El alquiler de vientre tiene grandes consecuencias (EFE/Zayra Mo)

La pobreza, la falta de oportunidades y de perspectivas de muchas de las mujeres contratadas para este fin, se lleva a cabo de forma desigual por parte de los contratantes, pues, prácticamente no existen ventajas para la madre que renta su cuerpo y los procesos físicos y biológicos, toda vez que ellas pierden dinero y salud física y mental. El pago pactado no asume el desgaste físico del embarazo, ni los daños que causan los tratamientos hormonales que se aplican, o si quiera, las consecuencias del trabajo de parto (depresión posparto, traumatismo físico y psicológico por los cambios del proceso de gestación, etcétera). Las mujeres gestantes se convierten en mujeres contratadas sólo para gestar hijos e hijas que serán entregados y no serán suyos, convirtiéndolas en mujeres gestantes equiparables a máquinas biológica para crear una vida.

*Senador de la República por el Estado de Zacatecas, en representación del partido Morena

SEGUIR LEYENDO: