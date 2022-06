Tundieron en redes a Sandra Cuevas por festejar cumpleaños de KeMonito: “Hoy se ha caído un ídolo”

Sandra Cuevas festejó el cumpleaños de uno de los luchadores y personajes favoritos de los aficionados, KeMonito (Foto: Twitter/@SandraCuevas_)

Luego de que la titular de la alcaldía Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, festejó el cumpleaños de uno de los luchadores y personajes favoritos de los aficionados, KeMonito, las críticas y burlas no han dejado de llover.

Y es que a través de sus redes, la alcaldesa informó que su administración realizó un evento para festejar el cumpleaños de uno de los personajes más queridos en la Lucha Libre, y quien, agregó, se ha ganado el corazón de las familias mexicanas. Junto al mensaje, Cuevas compartió algunas fotografías de la celebración.

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

“Festejamos el cumpleaños de KeMonito, en Cuauhtémoc. Un personaje muy querido en la Lucha Libre, quien además de sobresalir en el ámbito deportivo, su mejor lucha es haberse ganado el corazón de miles de niños, niñas y familias mexicanas. #SandraCuevasAlcaldesa”, escribió.

Ante su publicación, las reacciones de los internautas se hicieron esperar, pues varios usuarios lamentaron que su “héroe” se vendiera a la edil de la coalición Va por CDMX.

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

“¿Te vendiste KeMonito? Me defraudaste, ya no volveré a ver la Lucha Mexicana”, “Para eso me gustabas, KeMonito. Hoy se ha caído un ídolo”

Otros denunciaron la acción a la Secretaría de la Contraloría General capitalina, pues aseguraron que la fiesta fue hecha con recursos públicos y “nada tiene que ver con el bienestar de la alcaldía”.

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

“¿Recursos públicos en esto? @ContraloriaCDMX Y no me salgan con que denuncie, es su obligación revisar estos actos indebidos” y “Por favor me apoyan denunciando y arrobando a la @ContraloriaCDMX, es un perfil oficial no para publicitar las ocurrencias de la alcaldesa que lo haga en su perfil”, comentaron.

No obstante, fueron unos pocos cibernautas quienes agradecieron la acción de la alcaldesa, pues indicaron que las y los niños se emocionaron al ver a su ídolo, además, felicitaron a los asesores de Sandra Cuevas por tener “tan buenas ideas”.

(Foto: Twitter)

(Foto: Twitter)

“Al menos los asesores de Sandra Cuevas tienen buenas ideas: KeMonito siempre será chido. Ojalá que la alcaldesa se ponga las pilas y también gobierne chido”, tuiteó un usuario.

“No pos miau mi muy malquerida alcaldesa, mejor arregle las fugas de agua de su delegación”, “Lo arruinas todo, no puede ser” y “KeMonito, tú no eres así, kefeíto”, fueron otras respuestas.

Sandra Cuevas y Lady Tacos de Canasta

El pasado 17 de junio, la alcaldesa recibió a la famosa vendedora para probar los diferentes tacos que vende (Foto: Twitter/@SandraCuevas_)

Cabe señalar que esta no ha sido la única acción que provocó las críticas en redes sociales, pues luego de que se hiciera viral un video en donde Lady Tacos de Canasta denunció como autoridades de la alcaldía le quitaron sus productos, Sandra Cuevas la invitó para probar sus tacos.

El pasado 17 de junio, la alcaldesa recibió a la famosa vendedora para probar los diferentes tacos que vende; en su reunión, Cuevas señaló que ante el ordenamiento vial que se está haciendo en las calles de la demarcación, se le debe de dar soluciones a los comerciantes.

(Foto: Twitter)

“Así como ella, hay miles de personas, a los que llamamos obreros, y están en un lugar que no es fijo, y les echan a la policía y empiezan a correr y así no debería ser, hay que darles alternativas, hay que darles soluciones, hay que darles una fuente de trabajo digna”

Tras la reunión, la alcaldesa escribió en su red social: “Ayer comí con Lady Tacos de Canasta, es un orgullo compartir con comerciantes de vía pública que se ganan la vida honradamente, celebro su rápido proceso de recuperación por la agresión que sufrió, y que erróneamente se difundió que había sido por parte del gobierno de Cuauhtémoc”.

SEGUIR LEYENDO: