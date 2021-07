“Transgredieron mi persona”: Lady Tacos de Canasta ya no venderá su mercancía en la Narvarte

Lady Tacos de Canasta anunció este viernes que ya no venderá su mercancía en el local de la Colonia Narvarte (Foto: REUTERS / Carlos Jasso)

Lady Tacos de Canasta anunció este viernes que ya no venderá su mercancía en el local de la Colonia Narvarte debido a abusos que sufrió. Pero adelantó que no era el final para ella, sino que simplemente continuará con su negocio en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

A través de su cuenta de Facebook, la famosa muxe cuyo nombre real es Francisco Marven, declaró que no ha podido concretar un trabajo como ella quería y las labores no se han realizado como le hubiera gustado, por lo que a partir del jueves 1 de julio, dejó de colaborar con el local.

“Ya no tengo nada que ver con el local de la colonia Narvarte. Desafortunadamente, la alianza que teníamos no ha funcionado. Desafortunadamente, yo no he podido trabajar como yo quisiera, no he podido atender a los clientes como quisiera debido a que no me han dejado actuar. No se han hecho las cosas como a mí me gustaría que se hagan, entonces pues una situación ha llevado a otra”, dijo.

Aunque no ahondó en la situación, Marven explicó que se quisieron aprovechar de ella y su trabajo, por lo que decidió defenderse y partir del local.

Marven denunció que sufrió abusos (Foto: EFE/José Méndez)

“No se me hace justo que abusen, entonces es una forma de defensa [...] Los acuerdos no se cumplieron y transgredieron mi persona, con el tiempo se va aprendiendo que siempre hay gente que quiere abusar”, aseveró.

La muxe agregó que gracias a todo el reconocimiento que se le ha dado de manera global, ella es una persona a quien muchos van a visitar, es por eso que siempre ha querido dar lo mejor a sus clientes, algo que no se logró en el mencionado local.

“Yo creo que es muy importante que la imagen que hemos creado de Lady Tacos de Canasta, que afortunadamente y gracias a todos ustedes, es una imagen mundial. Es una imagen que representa a México y que agradezco mucho a toda la gente porque esto así es. Creo también que debido a esto, todas las personas que vienen a visitarnos, que vienen de muchas partes del mundo, se merecen la mejor atención, el mejor trato y llevar el mejor sabor de boca. Sé que a mucha gente sí le han dado el servicio, pero ha sido un batallar en cuestiones laborales”, aseveró.

Finalmente, Marven reflexionó acerca de este paso y explicó que simplemente es un cierre de ciclo, mientras que continuará trabajando por mejorar su otro negocio y su marca.

No es la primera vez que denuncia abusos contra ella (Foto: REUTERS/Carlos Jasso)

Esta no es la primera vez que Marven habla del abuso hacia su persona, pues en enero de este año, explicó que la producción de “Master Chef México” se refirió a ella con pronombres masculinos. Esto después de que insistió en que se usaran los pronombres femeninos, con los que ella se identifica.

En su cuenta de Twitter publicó la invitación que le envió la producción de TV Azteca para participar en el famoso programa de cocina. Con el texto “Por qué siempre no aparecimos en el reto Tacos de canasta de MasterChef México. Chisme”, Marven compartió la invitación.

Así se puede leer en el documento fechado el 20 de octubre de 2020: “Señor Francisco Marven (Lady Tacos). Presente. Por medio de la presente lo invitamos a participar como invitado especial…”.

SEGUIR LEYENDO: