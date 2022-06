FGR obtuvo orden de aprehensión contra Rafael y Emilio “Z” por saqueo millonario al Infonavit

Rafael y Emilio están implicados en un desfalco de más de 5 mil millones de pesos al Infonavit (Fotoa: Twiiter/INFONAVIT)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que ha obtenido la orden de aprehensión de Rafael “Z” y Emilio “Z” por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los empresarios han sido señalados por su supuesta participación en un saqueo de más de 5 mil millones de pesos al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

“Dicho mandamiento judicial, fue otorgado por el Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, Almoloya de Juárez (Altiplano), quien reiteró las órdenes de aprehensión en contra de dichas personas, una vez que éstas habían acudido a los procedimientos que creyeron convenientes para sus intereses”, se puede leer en el comunicado oficial.

La orden de aprehensión en contra de los empresarios fue dictada por un juez de control. (Foto: Twitter)

Cabe señalar que los hombres, a quienes están dirigidas las acciones legales, son parte de la familia propietaria de Telra-Reality. Esta compañía empezó a trabajar para el Infonavit en 2014, pero tres años después el contrato se dio por terminado y meses después de que la relación laboral se dio por terminada, la dependencia presentó una denuncia en su contra.

El caso Infonavit-Telra Realty

La carpeta de investigación por del desfalco de Telra-Realty se abrió desde 2018. El presunto delito fue cometido durante el sexenio del ex presidente priista Enrique Peña Nieto, cuando la empresa saqueó los fondos que le fueron entregados por el instituto.

La investigación en contra de Telra empezó en 2018, luego de que el Infonavit presentó una denuncia (Foto: Twitter @galvanochoa)

Los recursos que Infonavit entregó a la compañía estaban destinados a dos programas de Movilidad Hipotecaria y regularización de cartera, para los cuales también fue contratada la inmobiliaria E-Group. Sin embargo, en 2017 la dependencia dio por terminado el contrato con Telra, ya que determinó que la contratación había sido indebida.

La ruptura de la relación laboral coincidió con la llegada de David Penchyna al instituto. Esto después de que Alejandro Murat presentó su renuncia en 2015, para participar en las elecciones estatales en Oaxaca, mismas que ganó siendo candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Foto: Twitter/@CANADEVINAC

Como resultado de las investigaciones, en 2020 uno de los representantes legales de la empresa accedió a devolver MXN 2 mil millones. Inicialmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que el dinero devuelto sería utilizado en el pago de los premios de la rifa del avión presidencial, sin embargo el Infonavit solicitó la entrega de la cantidad en en febrero de 2021; la devolución se concretó en abril de ese mismo año.

El caso se amplió y judicializó, por lo que a principios de abril la FGR anunció la detención de tres personas implicadas en el caso. Poco después, el 30 de abril de 2021, fue aprehendido Teófilo “Z”, hermano de Rafael “Z”. El empresario, quien fue detenido en Morelos, es acusado por los mismos cargos que Rafael: delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La detención estuvo a cargo de miembros de la Policía Federal Ministerial (PFM), en cumplimiento de una orden de cateo emitida por juez de control federal.

Hasta el momento, la FGR no ha anunciado si aún hay implicados en contra de quienes no se ha girado una orden de aprehensión o que aún no hayan sido detenidos por el millonario saqueo. Cabe señalar que, cuando la situación se hizo pública con la llegada de AMLO a la presidencia, se especuló acerca de una posible cercanía entre los hermanos y Peña Nieto.

