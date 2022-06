“Ni vendemos el agua ni utilizamos millones de litros”: Olga Sánchez Cordero lamentó situación del campo en NL

Olga Sánchez Cordero lamentó situación del campo en Nuevo León debido a la escasez de agua (Foto: captura de pantalla/Senado de México)

Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva del Senado, aseguró que los rumores de que los agricultores de Nuevo León venden el agua son falsos. La política compartió un video en redes sociales, en el cual se observan los estragos de la sequía en los campos de cultivo de cítricos.

En un hilo de Twitter, la funcionaria también negó que la agricultura esté consumiendo grandes cantidades del vital líquido.

Este video en #TikTok muestra la realidad que vivimos los agricultores en la zona cítricola de #NuevoLeón. Nuestros pozos están #SECOS y nuestros árboles a punto de morir. Ni vendemos el agua a empresas ni utilizamos millones de litros. No se dejen engañar por #Fake News

El clip compartido por Sánchez Cordero fue subido a la plataforma Tik Tok por el usuario @viveros regionales. Según la persona que narra en la grabación, la situación en los huertos de naranjas y mandarinas en Morelos, Nuevo León es crítica.

“Ya está a punto de llegar a PMP, significa punto de marchitez permanente, que es cuando el daño a todos los haces vasculares y el daño a toda la fisiología del árbol y a todas las estructuras físicas ya es irreversible. Si llegase a haber lluvias pueden rebrotar pero el daño es increíble”, expuso el autor del video.

Sánchez Cordero fue criticada por las concesiones de agua al rancho de su familia (Foto: EFE/José Méndez)

La publicación de la morenista surgió luego de que en días pasados fue criticada por las concesiones que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) hizo a un rancho perteneciente a su familia, el cual está ubicado en el municipio de General Terán. En ese sentido, la funcionaria mexicana también hizo una aclaración respecto a las actividades agrícolas de sus allegados y las licencias antes mencionadas:

Desde hace generaciones mi familia se dedica a la agricultura. Sabemos el valor del agua y no abusamos de ella, al contrario, la cuidamos y más en el Norte en dónde históricamente ha escaseado. Las concesiones desde hace décadas están registradas, transparentadas y en regla.

Sánchez Cordero aseguró que las concesiones a los terrenos agrícolas de su familia están en regla (Captura de pantalla: M_OlgaSCordero)

Sánchez incluso planteó opciones para combatir efectos del cambio climático como la escasez de agua a largo plazo, entre ellas la desalinización de los mares. Pero, pese a mostrar su consternación por situación que se vive en la entidad, sus aclaraciones no fueron bien recibidos por los internautas. Varios usuarios dejaron respuestas negativas en el polémico post.

Entre los comentarios se pueden leer algunos como el de Gil Juárez, @giljuarez, quien expresó “Mejor por qué no regresas esas concesiones de agua y se las regresan a quien pertenece, que es para la gente, no a un particular para que se enriquezca” o el del usuario Link Brightman, @BrightmanPolo, quien le preguntó: “¿Y tus concesiones del agua que tú hiciste no afectan el trabajo honrado de los agricultores?”.

La crisis de agua de Nuevo León se agravó por la fisura en el ducto de una presa (Ilustración: Jovani Pérez)

Cabe recordar que la crisis hídrica en la entidad se agravó recientemente debido a un incidente ocurrido en la presa El Cuchillo, la cual abastece al 40% de la zona metropolitana. El gobernador, Samuel García, dio a conocer que fue detectada una fisura importante en el ducto, por lo cual el equipo de especialistas tuvo que cortar el suministro.

De acuerdo con información oficial, actualmente las presas tienen un bajo nivel, especialmente la de Cerro Prieto con 9.88 por cierto. Le siguen Presa La Boca con el 25.28% y finalmente la presa que presentó problemas, con 53.98%.

SEGUIR LEYENDO:

Vicente Fox culpó a la 4T por falta de agua en Nuevo León: “Improvisaciones, imprevisiones y ocurrencias”

Hotel vende “regaderazos” a 120 pesos en Nuevo León en medio de la escasez de agua