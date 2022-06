Tras condena por abuso sexual de menores, aceleran demanda civil en EEUU contra Nassón Joaquín García

Foto: EFE

La demanda civil que existe en Estados Unidos en contra el líder de la iglesia de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, avanzará más rápido después de que el mexicano se declaró culpable de abuso sexual infantil y fuera condenado a más 16 años de prisión, así lo señalaron los abogados de la víctima, Sochil Martin.

Una vez que aceptó su culpabilidad y fue sentenciado a principios del mes, los tribunales estadounidenses levantaron las restricciones de divulgación del proceso civil, que iba paralelo al criminal.

Sochil Martin, de 35 años y exmiembro de esa comunidad religiosa, demandó en febrero de 2020 a la iglesia y a su líder por supuestamente dirigir una red de tráfico sexual que explotaba económicamente a las víctimas y abusar sexualmente de ella desde que tenía 16 años.

El abogado de Sochil, Jeff Anderson, dijo en un comunicado dado a conocer el viernes, que el levantamiento de restricciones es “el comienzo” de esta nueva batalla legal que enfrenta la iglesia y Joaquín García.

El juez federal Fred W. Slaughter abrió las puertas a la divulgación de información de la demanda civil, hecho que dependía de la finalización del caso criminal contra Joaquín García, que culminó con su declaración de culpabilidad de tres cargos el pasado 3 de junio.

En este sentido, la abogada Deborah Mallgrave advirtió de que el equipo legal espera que esto “aliente a todos los sobrevivientes, testigos y denunciantes” que sufrieron abuso sexual mientras estaban en la iglesia a emprender acciones legales y hablar con la policía si tienen alguna información.

En una entrevista con Efe Martin aseguró que desde que tenía 16 años comenzó a sufrir abusos “en todos los aspectos” de parte de Joaquín García y que no descansaría hasta lograr justicia.

Según la demanda de Martin, la Luz del Mundo supuestamente violó la Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas (conocida como RICO) y la Ley de Víctimas que son Menores de Edad en California (AB-218).

La Luz del Mundo, que tiene su sede internacional en Guadalajara (México) fue fundada en 1926 por Aarón Joaquín, abuelo de Naasón. Actualmente dice tener unos cinco millones de miembros alrededor del mundo.

Un “depredador sexual”

El miércoles 8 de junio, el juez de la Corte Superior del condado de Los Ángeles, California, Ronald Coen, sentenció a Naasón Joaquín García a 16 años y 8 meses de prisión por el abuso sexual de tres menores de edad, luego que el líder religioso mexicano se declarara culpable tras llegar a un arreglo con la fiscalía estadounidense, por lo que el juzgador lamentó no poder dictarle una sentencia más alta, toda vez que calificó a Naasón como un “depredador sexual”.

Previo a la sentencia, las víctimas hablaron en la Corte a través de Jane Doe, apodo judicial de las mujeres que se alzaron para denunciar a Naasón.

“Me violó una y otra vez. Eres una escoria humana. ¿Recuerdas cuánta sangre había y tú seguías incluso más salvaje? ¿Recuerdas que me dijiste de modo salvaje que dejara de gritar? Sangré por días y días después de eso. ¿Recuerdas cuándo me pediste que te trajera a mi hermana pequeña para que la pudieras violar también? Te dije que ella solo tenía 14 años. ¿Recuerdas lo que me dijiste? ¿Recuerdas que me dijiste que la debía traer lo más pronto posible?”, dijo llorando otra de las víctimas durante la audiencia en la corte de Los Ángeles.

En otra declaración de una víctima, identificada como Jane Doe 1, señaló que García abusó de su poder “para aprovecharse de mí sexualmente”.

“Mereces quedarte en la cárcel para siempre, pero incluso así no sería suficiente castigo”, escribió y lo describió como “depredador”.

El llamado “apóstol de Jesucristo” llegó a un acuerdo de culpabilidad con los fiscales para evadir una potencial cadena perpetua.

Varias mujeres pidieron al juez Ronald Coen, que anulara el acuerdo de culpabilidad entre García, de 53 años, y la Oficina del Fiscal General, diciendo que querían que el líder religioso enfrentara un juicio y un encarcelamiento más extenso.

Tras todo un día de audiencia, Coen, dictó la sentencia más alta posible por los tres cargos de agresión sexual a tres víctimas menores de edad.

Visiblemente molesto, el magistrado le dijo a Joaquín García que era un “depredador sexual”.

Al declararse culpable, Naasón Joaquín García evitó ir a juicio por 19 cargos criminales, entre otros por violación sexual a menores, posesión de pornografía infantil y tráfico humano.

Con información de EFE

