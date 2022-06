“No soy una corcholata, soy un aspirante”: Ricardo Monreal reafirmó sus deseos para 2024

Ricardo Monreal volvió a hablar de sus aspiraciones para la próxima elección (Foto: REUTERS/Toya Sarno Jordan)

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que él no es una “corcholata”, como se le ha nombrado, sino, más bien, pidió ser nombrando como un “aspirante natural”.

Desde León, Guanajuato, el también coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aseveró que el mote que se ha utilizado para describir a los posibles candidatos a la Presidencia de la República por parte del partido guinda es peyorativo, por lo que afirmó que nadie debería aceptar ser nombrado con dicho término.

“Yo no soy ‘corcholata’. Soy un aspirante natural, un modesto aspirante, nunca ‘corcholata’. Es peyorativo y es un lenguaje que nadie debiera aceptar, pero allá ellos. Digo, yo no soy ‘corcholata’, me niego a aceptar ese mote. Soy simplemente un modesto aspirante a la Presidencia de la República”

Ricardo Monreal se ha visto excluido de los eventos de Morena (Fotos: Twitter/PartidoMorenaMX)

Sin embargo, pese a su declaración, el senador compartió que su relación al interior de Morena es buena, pues se comunicó con Mario Delgado, presidente del partido guinda, quien lo invitó al evento del próximo fin de semana en Coahuila, en donde estarán varios de los actuales senadores.

“Ayer hablé con Mario Delgado y me pidió de nueva cuenta ser el conducto para invitar a los senadores y senadoras de Morena al evento de Coahuila; y también me invitó a mí, a todos los senadores. Vamos a ver. Por lo pronto, ya invité a los senadores para que puedan ir a Coahuila a las 11 de la mañana en Francisco I. Madero, Coahuila”

Ante lo anterior, Monreal Avila reiteró que, pese a haber sido excluido de los eventos previos del partido, seguirá luchando para que haya piso parejo: “Voy a seguir luchando, por más que hay un sector que quisiera que ya estuviera fuera de Morena, pero ¿Por qué tendría que estar fuera si la mitad de mi vida la he luchado por Morena?”.

Finalmente, puntualizó que, hasta este momento, no ha encontrado ningún elemento que lo obligue a irse o dejar su lugar en el instituto. Destacó que el límite de su permanencia en Morena será la dignidad.

En días anteriores, Monreal Ávila recomendó a los miembros de su partido que se han destapado como contendientes a la presidencia de México en 2024, ser muy cuidadosos con la ley, con respecto a no hacer actos anticipados de campaña.

“Yo le recomendaría al ‘club de los elegidos’, por no llamarlo ‘el club de las corcholatas’ que tengan mucho cuidado con la ley; yo voy a ser muy estricto en observar la ley, y se vería mal que un constructor de la ley despreciara la ley”, afirmó Monreal.

Las declaraciones del presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en el Senado, encontraron lugar luego de que el Secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubon, expresara el pasado domingo en Jalisco que él ya había sido destapado cinco veces por el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador.

Los aspirantes a la Presidencia de la República se reunieron en el Senado (Foto: Twitter/@RicardoMonrealA)

Con respecto a las declaraciones del canciller mexicano, Monreal Ávila confesó a la prensa tras la reunión de la JUCOPO este lunes, que “si a él [Marcelo Ebrard] ya lo destapó el presidente 5 veces, a mí me gustaría que fuera el pueblo quien lo hiciera”.

“Yo le tengo mucha estimación y respeto al canciller, es mi amigo, yo solamente les digo una recomendación general: cuiden la ley”, declaró luego de darle la bienvenida al secretario de la Junta de Coordinación Política, José Manuel Del Río Virgen, quien recientemente se integró tras permanecer preso 178 días en Veracruz, acusado por el gobierno de Cuitláhuac García.

