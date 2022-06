“Pactar con el crimen no es el camino”: Kenia López Rabadán envió mensaje a AMLO

El mensaje que Kenia López Rabadán mandó a AMLO

La vicecoordinadora de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, Kenia López Rabadán, mandó un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para pedirle que ponga un alto a la inseguridad en el país.

Durante una conferencia de prensa que ofreció este jueves 23 de junio, la legisladora recordó que, desde que el mandatario mexicano asumió su cargo en 2018, alrededor de 100 defensores de derechos humanos han sido asesinados en diferentes estados, por lo que instó al jefe del Ejecutivo Federal que rompa un supuesto pacto con los grupos criminales.

Ante lo cual, sentenció que la cifra ha ido en aumento debido a que en el país presuntamente no existe un castigo ejemplar para los que infractores de las leyes, “no hay Estado de derecho”, especialmente porque son las propias autoridades las que no respetan los marcos legales.

“Rompa, señor López Obrador, el pacto de impunidad que tiene con el crimen organizado, ese no es el camino para pacificar a este país. Más de 100 defensores de derechos humanos han sido asesinados durante la administración de Morena. En México se asesina a los defensores de derechos humanos porque no existe un castigo, porque no hay Estado de derecho, porque desde la autoridad viola la ley”, explicó.

López Rabadán mandó mensaje a AMLO (Foto: Senadores del PAN)

Tan solo un día antes, la senadora mostró su preocupación debido a que la administración federal superó las cifras de homicidios dolosos en comparación con lo que se presentó durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).

Incluso, acusó al tabasqueño de no haber presentado, después de tres años de gobierno, alguna estrategia para implementar procesos de paz y seguridad en el país, pese a que fue una de sus principales propuestas de campaña.

“Le sigue echando la culpa a los gobiernos pasados, por ejemplo, al de Felipe Calderón, a quien, por cierto, López Obrador ya rebasó en número de muertes violentas en solo tres años y medio de gobierno y no propone una estrategia para darle paz y seguridad al pueblo de México”

Kenia López Rabadán arremetió contra AMLO (Foto: Cuartoscuro)

Por lo que, López Rabadán agregó que dicha situación es una probable muestra de la presunta complicidad entre la presente administración con bandas delincuenciales; además, apuntó a que sus palabras no son dichas al aire, puesto que se pueden constatar con las declaraciones que hizo en su conferencia diaria al afirmar que en los lugares en donde predomina una banda fuerte no existen enfrentamientos entre grupos y hay menos homicidios.

“Hoy los mexicanos son presa del crimen organizado. Si tienes un negocio o si eres joven, el crimen organizado te amenaza, te cobra derecho de piso, te recluta y, si te niegas, te obligan a delinquir o peor aún te asesinan”, afirmó durante su sección en el Canal del Congreso La Contramañanera.

La legisladora federal dijo que es lamentable la falta de contundencia de las autoridades en contra del crimen organizado, especialmente desde que el gobierno federal sentenció que abrazar, proteger y aplaudir a los delincuentes será una buena estrategia cuando se encuentran “apoderando” de las ciudades y municipios del país.

“En promedio, diariamente 80 personas son asesinadas en México. Además, desde que empezó este gobierno morenista, se han contabilizado cerca de 32 mil personas desaparecidas. Lamentablemente, la cifra histórica asciende a más de 100 mil personas que ya no regresaron a sus hogares, ya no regresaron a casa con su familia”, puntualizó.

