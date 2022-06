“No hay necesidad de cuarta dosis”: Sheinbaum pidió calma y prevención ante aumento de contagios por covid-19

La jefa de Gobierno se refirió al aumento de contagios COVID-19 en la capital (Foto: Twitter/@Claudiashein)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió a la ciudadanía mantenerse en calma y retomar las acciones de prevención contra el COVID-19, ahora que la capital del país se encuentra enfrentando la quinta ola de contagios.

En conferencia de prensa, la mandataria recordó que la Secretaría de Salud (SSa) aún no ha planteado que el grueso de la población deba de recibir la cuarta dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2, por lo que pidió que no haya desesperación por conseguir el biológico.

Aseveró que esta indicación solo ha sido planteada para personas más vulnerables o de edad muy avanzada que necesitan mayor apoyo inmunológico; no obstante, explicó que si una persona adulta cuenta con las tres dosis, en caso de contagiarse, la enfermedad no será grave ni representará un mayor riesgo a una fuerte gripa.

“La gente está buscando una vacuna, aunque no sea necesario. La Secretaría de Salud no ha planteado la necesidad de una cuarta dosis más que solamente para personas muy vulnerables y de edad muy avanzada, en general, para cada uno de nosotros si nos da Covid, como fue mi caso, en realidad no es grave, es como una gripe muy fuerte”, explicó ante los medios de comunicación este jueves 23 de junio.

Las vacunas para rezagados continúan aplicándose (Foto: Gobierno de la Ciudad de México/Cuartoscuro.com)

En tanto, la jefa del ejecutivo local adelantó que el próximo viernes 24 de junio se reunirá el Consejo de Salud capitalino para analizar cuáles serán las medidas que adoptará la administración sobre la quinta ola de contagios, específicamente sobre incrementar la compra de las pruebas de detección del coronavirus.

“Por lo pronto, decirle a la gente que si tiene algún síntoma, lo más importante es resguardarse como lo hicimos de manera previa. Hasta el momento, no hemos tomado la decisión de adquirir más pruebas y son las que existen en los centros de salud”

Finalmente, instó a la población a continuar con las medidas de prevención sanitarias para evitar la propagación de virus y, en caso de ser positivo o presentar algún síntoma relacionado, acudir de inmediato con el médico para que como responsable administre el tratamiento necesario.

Sheinbaum solicitó a la población continuar con las medidas sanitarias (Foto: Twitter/@GobCDMX)

24 horas antes de tales declaraciones, Sheinbaum Pardo descartó que existan elementos para generar una “alerta adicional” al interior de la ciudadanía en el marco de la pandemia, pese al repunte de contagios por COVID-19 que se ha presentado en la urbe.

Lo anterior se debió, dijo, a que no se puede dar “mayor alerta” porque las hospitalizaciones se han mantenido en los niveles más bajos desde que comenzó la crisis sanitaria en marzo de 2020, entonces no es necesario alertar de más a la población, aunque sí recordarle las medidas básicas de cuidado.

Detalló que actualmente se encuentran 250 personas internadas, mismas que están distribuidas en los diferentes nosocomios de la capital -entre públicos y privados-, de las cuales 35 se encuentran intubadas; números “muy bajos” a comparación con la saturación de los servicios de salud que se vivió meses atrás.

Los casos de COVID-19 continúan aumentando en el país (Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro.com)

Por otro lado, la SSa informó que hasta este jueves 23 de junio se confirmaron 5 millones 923 mil 84 contagios y325 mil 511 muertes totales desde que inició la contingencia sanitaria en el país.

Por lo que, en consecuencia, se contabilizaron 16 mil 133 contagios y 24 defunciones en las últimas 24 horas. Con esto, la cantidad de casos diarios es cada vez más alta en lo que va de la tercera semana de junio, mes en que se retomó la publicación del Informe Técnico Diario de COVID-19 en México.

SEGUIR LEYENDO: