“¡Que la mística te acompañe!”: Javier Lozano recordó vínculos de Clara Luz y NXIVM tras nombramiento en la SSPC

Clara Luz Flores fue nombrada como nueva titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Foto: Cuartoscuro)

El controversial extitular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano Alarcón, volvió a cuestionar las designaciones que se han implementado durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En esta ocasión, el militante del Partido Acción Nacional (PAN) ironizó con el nombramiento de Clara Luz Flores como nueva titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, perteneciente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Por medio de su cuenta oficial de Twitter, el político poblano recordó los presuntos nexos entre NXIVM y la excandidata a la gubernatura de Nuevo León por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), por lo que sentenció que la secta debe de estar feliz por seguir inmiscuida en los puestos de “alta encomienda” del Ejecutivo Federal.

“Toda la comunidad de #NXIVM felicita, muy cumplidamente, al gobierno mexicano, por haber nombrado, para tan alta encomienda, a una de sus más distinguidas integrantes. ¡Que la mística te acompañe!”, redactó este martes 21 de junio.

Javier Lozano ironizó con el nombramiento de Clara Luz (Foto: Twitter/@JLozanoA)

Las palabras del panista acontecieron horas después del anuncio oficial del nombramiento, pues la SSPC informó que por órdenes del mandatario mexicano se designó a la neoleonesa para encabezar los trabajos del Secretariado Ejecutivo.

Flores Carrales sustituirá a Leonel Cota Montaña, quien estuvo en el cargo hasta el pasado 19 de abril, tras ser designado director general de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex); entre sus tareas se encontrará el dar seguimiento a los acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, puesto que es el eje operativo y de coordinación entre instancias federales, estatales y municipales.

Ante el nombramiento, volvieron a salir a relucir los señalamientos contra Clara Luz Flores y su nexo con NXIVM (Foto: @LeonKrauze/Twitter/captura de pantalla)

Lozano Alarcón no fue el único personaje que recordó el vínculo entre la morenista y la secta, pues rápidamente el tema se colocó como tendencia en redes sociales y volvieron a la escena pública las imágenes de la funcionaria y Keith Raniere, líder de NXIVM y actualmente preso, pagando una condena de 120 años de cárcel y considerado como un “delincuente internacional”.

Dicha cercanía salió a la luz durante el proceso electoral de 2021 en Nuevo León, cuando se acusó a Flores de pertenecer a la organización que ha sido acusada de abusar sistemáticamente de los miembros de la organización, a tal punto de establecer una red de tráfico sexual que acaparó la óptica mundial de millones de personas en 2019.

Aunque en un inicio Clara Luz negó conocer al fundador de NXIVM, al final terminó aceptando la cercanía (Foto: @LeonKrauze/Twitter/captura de pantalla)

Y es que en dicha carrera por la gubernatura que terminó ganando Samuel García, se difundió un video en donde se les pudo ver a ambos personajes mantener una conversación; sin embargo, la morenista negó conocer a la persona, declaración que terminó perjudicándola, más que beneficiarla.

Por lo que días después, la política de Nuevo León ofreció disculpas a la ciudadanía: “Me tropecé como todas y como todas ahora me levanto. Cometí un error al haber dicho que no conocía al fundador de NXIVM. Primero que nada quiero decirles que afronté mal la situación y pido perdón. Mi error fue no aceptar públicamente ese momento de mi vida, en el que busqué ayuda a través de un curso y, al final, el fundador resultó un criminal”.

Sin embargo, Flores Carrales no fue el único personaje de la vida pública de México en acercarse al traficante de mujeres. En la república se tienen identificados a líderes políticos, hijos de ex presidentes y hasta la hija del dueño de uno de los periódicos más importantes del país como personas relacionadas con NXIVM.

