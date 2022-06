Los mejores memes que dejó el Yellow Day, el día más feliz del año

El Yellow Day se celebra el 20 de junio de cada año (Getty Images)

A nivel mundial se celebran efemérides de muchas cosas, desde las fiestas por fechas de importancia a nivel nacional, como la conmemoración de independencia o el Día de Acción de Gracias, hasta algunas no tan relevantes como el Día del Taco, el Día Internacional del Chiste o el Día de la Simplicidad. Es en ese canon que en varios países del mundo se celebra el “Yellow Day” o el Día más feliz del año.

No obstante, usuarios en redes sociales no compartieron la idea de que este lunes haya sido el más feliz de año, pues más de uno ironizó con la idea de no sentirse tan alegres. Aquí una colección de los mejores memes que difundieron los internautas.

El 20 de junio de cada año se celebra el Día más feliz, el cuál llega un día antes del solsticio de verano. El conocido como Yellow Day fue inventado como contraparte del Blue Monday o el Día más triste del año, que tiene lugar el día 21 de enero.

Fue el psicólogo británico Cliff Arnall el responsable de crear el Día más triste del mundo como parte de una campaña publicitaria en 2005. Para establecer la fecha elaboró un estudio con el cual pudo determinar qué día es el más triste para conmemorarlo. Por ello, tiempo más tarde -para equilibrar la balanza- se creyó necesario establecer un día más feliz del año.

Diversos usuarios en redes sociales compartieron que “tristemente” el día más feliz del 2022 fue un lunes.

No obstante el Yellow Day tiene un razón para celebrarse el 20 de junio, y es que en este día se presenta un aumento en la temperatura planetaria, así como un mayor período de luz debido al cambio de estación; la llegada del verano.

Por otra parte, se le nombró “Yellow Day” porque en la teoría del color dentro de la psicología, el amarillo se relaciona con sentimientos y sensaciones positivas, como la felicidad, la creatividad, la inteligencia o el optimismo.

Sin embargo, las razones de festejarlo el 20 de junio no se quedan ahí, y es que su selección se debió a una ecuación matemática que conjuga varios factores, acuñada por meteorólogos y psicólogos. La fórmula es: O+ (N X S) / T + He.

En dicha fórmula “O” corresponde al estar al aire libre; “N” se refiere a la conexión con la naturaleza; “S” equivale a la socialización; “T” es la temperatura, mientras que “He” se trata de la ansiedad por las vacaciones.

Por su parte, el Museo Arocena de Torreón, Coahuila, se unió a la celebración y modificó dos obras de su acervo para darles un tono más alegre.

Qué tan feliz se es en México

De acuerdo con el Informe Mundial de la Felicidad 2022, elaborado por la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (RDSN), México ocupa el lugar 46 del ranking en el cual se evalúa la felicidad de los pobladores en diversos países.

De las aproximadamente 150 naciones evaluadas, Finlandia se colocó como el más feliz de todos, seguido por Dinamarca, Islandia, Suecia, Holanda y Luxemburgo. Por su parte, los últimos lugares son ocupados por países africanos como Ruanda, Zimbabue, Líbano y Afganistán.

Antes de la pandemia, los mexicanos promediaron una calificación de felicidad correspondiente a 6.4 puntos de 10; sin embargo, en la actualidad la calificación ronda los 5.9 puntos.

