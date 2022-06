“Incompetentes e indolentes”: Javier Lozano arremetió contra Marcelo Ebrard por anuncio de contagio COVID-19

Javier Lozano arremetió contra Marcelo Ebrard por anunciar contagio a COVID-19 tras reunión morenista (Foto: Cuartoscuro / Twitter @JLozanoA)

Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores del gabinete de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció a través de sus redes sociales oficiales que recientemente dio positivo a COVID-19, por lo que procederá a trabajar desde casa.

A través de un corto mensaje en el perfil oficial de Twitter del canciller mexicano, aseveró que se encuentra bien, aunque con sintomatología similar a la de un catarro común; sin embargo, sentenció que no hay nada de qué preocuparse por el momento y detalló que seguirá informando sobre la evolución de la enfermedad en el mismo medio.

Asimismo, Marcelo Ebrard puntualizó que este lunes 20 de junio no asistió a la reunión del Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional encabezada por AMLO y las fuerzas de Protección Ciudadana, Sedena y Guardia Nacional, por lo que descartó haber convivido con más personas que pudieron contraer el virus.

Dicho mensaje, además de múltiples buenos deseos y respuestas de apoyo, dejó numerosas críticas, especialmente por miembros de la oposición, o analistas, ex funcionarios, periodistas y sociedad civil que se identifican con los opositores.

(Captura de pantalla: Twitter/SRE_mx)

Tal es el caso de Javier Lozano, el ex secretario de Trabajo y Previsión Social en el gobierno de Felipe Calderón, y quien se ha destacado en los últimos meses como uno de los más férreos críticos de las decisiones políticas, sociales, económicas, etcétera de la Cuarta Transformación (4T), dirigida por Andrés Manuel López Obrador.

A través de sus redes sociales oficiales, Lozano aseguró que todo es una de las situaciones generadas luego de realizar una reunión morenista en Toluca, Estado de México, donde estuvo el canciller, además de la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, quien también dio positivo a COVID-19.

Incluso arremetió en contra de Ebrard y los morenistas, al considerar que se trata de “una punta de competentes e indolentes”, precisamente por la exposición ante cientos de personas que se dieron cita en el evento donde supuestamente avanzaron hacia las elecciones en Edomex 2023 y la presidencial en 2024.

“Sigan haciendo campaña, perdiendo el tiempo, distrayéndose de sus responsabilidades, contagiando a los que les rodean y desmadrando al país. Son una punta de incompetentes e indolentes”, fue la publicación que hizo el también ex senador de la República.

Javier Lozano pidió sacar a Morena de los estados en las próximas elecciones y evitar que México sea nuestro patrón FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

En comparación con otras de sus publicaciones, ésta no tuvo muchas reacciones, ni respuestas, aunque las pocas que pudieron leerse fueron comentarios completamente en contra de lo que escribió, dejando claro que un momento tan sensible como el que atraviesa Ebrard no puede ser objeto de burlas.

Hasta el momento, ni el canciller o cualquier otro miembro de la Cuarta Transformación se ha detenido a responder el comentario de Javier Lozano, quien logró crear diversas polémicas y discusiones en ocasiones pasadas, al grado de llegar hasta la voz del propio presidente de la República.

Por otra parte, ninguno de los demás asistentes al mitin del Movimiento Regeneración Nacional en Toluca, Estado de México, traído al tema por Javier Lozano, ha dado positivo a un contagio de COVID-19.

El evento tuvo lugar el domingo 12 de junio de 2022 en el Teatro Morelos, muy cerca de las 11:00 de la mañana, donde personajes como Marcelo Ebrard, Adán Augusto, Claudia Sheinbaum, Mario Delgado, Jesús Ramírez Cuevas, Rosa Icela Rodríguez, Delfina Gómez, entre otros, se dieron cita para definir el rumbo que tomará el partido en los próximos procesos electorales

SEGUIR LEYENDO: