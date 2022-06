AMLO negó que México busque liderazgo con gobiernos progresista de América Latina

(Foto: Presidencia de México)

Con la victoria de Gustavo Petro en las elecciones de Colombia se sumará a América Latina otro dirigente que se presentó ante el electorado como un político de izquierda, hecho que fue celebrado y criticado en otros países.

Bajo ese contexto, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó que México busque liderar a gobiernos progresistas de América Latina luego de que afirmara que con la llegada de su administración se inició “una etapa nueva” en dicha región del continente.

Durante su conferencia de prensa de este 21 de junio, el mandatario mexicano exhibió como se reprochó el triunfo de Petro por medio de redes sociales, asegurando que una situación similar se dio con su llegada a Palacio Nacional.

(Foto: AFP)

Asimismo, resaltó la importancia del “avance del movimiento progresista” pero señaló que México no buscará liderar gobiernos de países latinoamericanos en donde se tienen dirigentes de izquierda, pese a su “buena fama de manejo en política exterior”.

“La política actual de México no es nueva, se había olvidado durante el periodo neoliberal porque también en eso se retrocedió, pero no aspiramos nosotros a ningún liderazgo. Queremos una relación de todos los pueblos y los gobiernos de América, horizontal, no una política exterior protagónica”, declaró López Obrador desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

De acuerdo con López Obrador, México buscará que exista unidad entre los países latinoamericanos con EEUU y Canadá con el fin de tener “una región del mundo que se fortalezca por actuar de manera coordinada, integrada, con respeto a la soberanía, sin dominios hegemónicos”.

FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

“La democracia es poder y pueblo, poder del pueblo; eso es lo que está pasando en la actualidad, un gran despertar ciudadano, una toma de consciencia un cambio de mentalidad y yo espero que eso siga sucediendo”, sentenció el mandatario mexicano.

Fue durante conferencia del pasado 20 de junio cuando López Obrador comentó que con la llegada de su gobierno se había iniciado una “nueva etapa” para América Latina y el Caribe.

“Cuando llegamos nosotros eran pocos los países que tenían gobiernos progresistas. A partir de nuestra llegada se inicia una etapa nueva y empieza a haber triunfos importantes y el de ayer fue histórico”, mencionó AMLO tras externar su emoción por el triunfo de Gustavo Petro.

(Foto: ESTEBAN COLLAZO / PRESIDENCIA / AFP)

Cabe mencionar que con el triunfo de Gustavo Petro, junto a Francia Márquez como vicepresidenta, Latinoamérica suma a su mapa un gobierno liderado por figuras políticas de izquierda, tendencia que en los últimos años se ha posicionado en la región.

Un ejemplo de ello está la “adhesión al bloque con Alberto Fernández en Argentina, Luis Arce en Bolivia, Pedro Castillo en Perú y Gabriel Boric en Chile.

El respaldo de AMLO a Gustavo Petro

López Obrador externó su simpatía al triunfo de Gustavo Petro desde los primeros minutos que se dieron a conocer los resultados que lo posicionaron como el presidente electo de Colombia.

Información en desarrollo...