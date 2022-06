Loret de Mola: por qué la Refinería Olmeca es un nuevo logro fallido de AMLO

Carlos Loret de Mola criticó la Refinería Olmeca que está a un par de semanas de ser inaugurada (Foto: Captura de pantalla)

Pese a que en distintas ocasiones han acusado al presidente Andrés Manuel López Obrador de tener una visión obsoleta en temas de desarrollo industrial y económico, a lo largo de los casi cuatro años que lleva siendo presidente de México ha puesto en marcha la construcción de múltiples proyectos cuya finalidad es impulsar el progreso del país y, eventualmente, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.

Desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hasta el polémico Tren Maya, los magno proyectos del mandatario tabasqueño han sido severamente criticados y acusados en más de una ocasión de ser un capricho presidencial, tal es el caso de la Refinería Olmeca, misma que tiene previsto inaugurar el próximo 2 de julio.

Así lo ha expresado el periodista mexicano Carlos Loret de Mola, quien se ha convertido en uno de los más fervientes críticos de Andrés Manuel López Obrador y de su autodenominada Cuarta Transformación. Esta ocasión no sería la excepción por lo que en su más reciente columna de opinión para The Washingotn Post, el ex conductor de Televisa evidenció las múltiples inconsistencias del magno proyecto de Dos Bocas, el cual calificó de ser “una refinería que no refina nada”.

Refinería Olmeca Dos Bocas: listo el nombre de la plataforma petrolera en Tabasco (Foto: @rocionahle)

De acuerdo con lo expuesto por Carlos Loret de Mola, de la Refinería Olmeca Dos Bocas no entrará un solo barril de petróleo ni saldrá un solo litro de gasolina en la fecha que se tiene prevista para su inauguración, por lo que puntualizó que todo se tratará de una simulación y un montaje motivado por el ego del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien -aseguró- solo busca conmemorar el cuarto aniversario de su triunfo en las elecciones de 2018.

Adicionalmente el periodista mexicano señaló que el mandatario tabasqueño tuvo un albedrío particular en que el magno proyecto se realizara en su estado natal a pesar de las desfavorables condiciones del suelo para su construcción pues, la tan aclamada Refinería Olmeca se edificó sobre humedales por lo que se tuvo que rellenar terreno, afectando el medio ambiente y exponiendo la obra a inundaciones.

Asimismo, en la columna publicada en The Washington Post, Loret de Mola evidenció que, aunque cuando el proyecto fue anunciado Andrés Manuel López Obrador convocó a cuatro compañías internacionales bajo la premisa de que la obra costaría USD 8 mil millones y que estaría lista en tres años, las mencionadas empresas concluyeron que la Refinería Olmeca no podría salir tan barata ni terminarse tan rápido.

Ante el pronunciamiento de dichas compañías y de distintos grupos de expertos, el presidente de México los descalificó a todos y anunció que sería su propio gobierno quienes se encargarían del magno proyecto.

El costo de la Refinería Olmeca ya sobrepasó el presupuesto inicial previsto (Foto: Twitter/@Claudiashein)

Bajo ese tenor, el ex conductor de Televisa reveló que la Refinería Olmeca Dos Bocas ha costado hasta el momento USD 14 mil millones, 75% más de lo que inicialmente se tenía previsto. Adicionalmente, el mandatario tabasqueño admitió recientemente que faltan meses antes de que pueda refinar algo y que será hasta el próximo año cuando supuestamente inicie la refinación aunque expertos aseguran que es poco probable que alcance su producción máxima.

Cabe mencionar que en un inicio Andrés Manuel López Obrador presentó el proyecto como una alternativa para dejar de depender de las importaciones de gasolina pues, pese a que México es uno de los 15 productores de petróleo más grande del mundo, no tiene la capacidad de suficiente de refinación.

Si bien el argumento principal de Andrés Manuel López Obrador estaba correctamente sustenado, para Carlos Loret de Mola el proyecto entra en la categoría de “capricho presidencial” al evidenciarse que el gobierno mexicano pudo haber adquirido plantas en Estados Unidos a un precio más barato y listas para funcionar, tal como sucedió con Deer Park en Texas.

El periodista mexicano señaló que con lo que ha costado la Refinería Olmeca Dos Bocas se pudieron haber comprado entre siete u ocho plantas de esa índole en Estados Unidos, no obstante, ninguna de ella estaría en Tabasco, estado natal del mandatario.

Para Carlos Loret de Mola existen dos grandes factores que han trazado un "fracaso" en la administración de Andrés Manuel López Obrador (Foto: Instagram@carlosloret)

De igual manera, el ex conductor de Televisa puntualizó que la Refinería Olmeca Dos Bocas exhibe dos grandes factores que han permeado la administración de Andrés Manuel López Obrador. El primero, apuntó a que es una visión de la economía de la década de los 70′s en donde el gobierno debe ser el gran proveedor del país, quienes organizan la actividad económica y dan empleo a la gente aunque Loret de Mola lo califica como caro e ineficiente.

El segundo factor se refiere al desprecio de la técnica para privilegiar la intuición de un solo hombre, quien de acuerdo con el periodista mexicano es el mismo Andrés Manuel López Obrador como fuente única de la acción gubernamental.

Para Carlos Loret de Mola, es este último punto el que ha llevado a que en la autodenominada Cuarta Transformación nada es lo que se dice que es y que los proyectos no se entreguen ni funcionen como deberían.

Finalmente hizo hincapié en evocar aquella premisa de austeridad con la que Andrés Manuel López Obrador llegó la presidencia, no obstante, para Carlos Loret de Mola el país ha perdido más por los caprichos presidenciales que por los lujos que funcionarios gozaron como producto de años de corrupción.

SEGUIR LEYENDO: