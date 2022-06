Por rebrote de COVID-19, la alcaldía Cuauhtémoc pospuso eventos para evitar concentraciones

Foto: CUARTOSCURO

Ante la relajación en las medidas para evitar los contagios por COVID-19, en las últimas semanas, se han reportado un incremento en el número de contagios en la Ciudad de México.

México se encuentra en la quinta ola de contagios y en las pasadas 24 horas se sumaron 9 mil 642 contagiados (aumentó 66% respecto la semana pasada), así como 39 muertes (disminuyó solo 7% a comparación de hace 7 días). Y la Ciudad de México se encuentra en el segundo lugar con mayor número de casos activos de SARS-CoV-2.

Por estos hechos la Alcaldía de Cuauhtémoc anunció el aplazamiento de eventos en los que implicaban aglomeraciones para evitar el aumento de casos COVID-19 dentro de la alcaldía.

Según informó, los datos oficiales recientes “reportan que hay un registro de casi 10 mil contagios lo que da como resultado que cada hora 415 personas contraigan el virus”.

Foto: CUARTOSCURO

De acuerdo con el comunicado, ante la preocupación por el posible aumento, la alcaldesa Sandra Cuevas Nieves estableció medidas de prevención para preservar la salud entre los habitantes de la demarcación y visitantes.

Por lo que anunció que se pospondría la Carrera “A la Meta con Papá K5″ que tendría lugar este domingo 19 de junio. Además la alcaldesa giró instrucciones para reinstalar los protocolos sanitarios tanto en las oficinas de la Alcaldía así como en deportivos y casas de cultura dentro de la demarcación.

También se aplazarán las reuniones vecinales y otros eventos que se estaban llevando a cabo. Aunado a esto, anunciaron que se entregarán cubrebocas en mercados públicos, en parques, plazas y jardines a fin de evitar un mayor crecimiento de contagios.

Por último hizo la recomendación al público de usar gel antibacterial cubre bocas y guardar la sana distancia a fin de preservar la salud.

Sandra Cuevas presentó diversas pruebas de su inocencia en el caso del Deportivo Guelatao FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

“Ante el incremento del COVID-19 en la capital del país, instruí evitar la realización de actividades con concentraciones masivas en #Cuauhtémoc, reforzar las medidas sanitarias y la evaluación semanal del número de contagios que nos permita volver a congregarnos de manera segura”, compartió la polémica Sandra Cuevas en su cuenta de Twitter.

Clase de Box Masiva y concierto de Silvio Rodríguez

Por otro lado, en la capital se llevó a cabo la la clase masiva de Box en la que, de acuerdo con el gobierno de la Ciudad de México, asistieron 14 mil 299 personas, lo cual rompió un Récord Guiness.

En ella participaron además 50 campeones mundiales de boxeo y el director de Indeporte, Javier Hidalgo. Y ante el logro alcanzado, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se mostró eufórica en sus redes sociales donde agradeció a los congregados.

Sin embargo, los usuarios le cuestionaron haber hecho esta actividad durante la quinta ola.

Foto: Miguel Angelino Toriz / Infobae

Además, tan solo ocho días atras, se hizo otro mega evento en el Zócalo capitalino: el concierto gratuito del cubano Silvio Rodríguez, el cual reunió cerca de 100 mil personas. entre los assitentes estuvieron Beatriz Gutiérrez Müller, Hugo López Gatell, Citlalli Hernández, la misma Claudia Sheinbaum, entre otros.

“Siga haciendo eventos masivos, cuando hay poco máximo de contagios de covid, cuantos van a salir infectados ahí y luego a repartirlos en sus casas, con sus abuelos y gente susceptible. Cada quien es responsable de sus actos, pero incitar a eventos masivos no me parece”, redactó una usuaria.

Cabe recordar que la jefa de Gobierno está enferma de COVID-19 por segunda ocasión, así lo dio a conocer el pasado 15 de junio a través de sus redes sociales.

“Les informo que salí positivo a COVID. Me encuentro bien y me mantengo trabajando a distancia, o dicho de otra forma, no se puede vencer a quien no sabe rendirse”, escribió el miércoles por la noche. La primera fue en octubre de 2020.

SEGUIR LEYENDO: