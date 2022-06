Caso García Luna: matar testigos, familias y un falso integrante de la mafia rusa, la grabación que lo hundiría

Autoridades estadounidenses difundieron la conversación que podría evidenciar la culpabilidad de Genaro García Luna (Foto: Cuartooscuro)

Hace unos días autoridades estadounidenses difundieron la conversación que podría evidenciar la culpabilidad del ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, Gerardo García Luna, como una persona ligada al narcotráfico.

Y es que el pasado 16 de junio, la Fiscalía de Estados Unidos publicó un extracto de la conversación que García Luna sostuvo con su compañero de celda en una prisión de Nueva York tras ser capturado bajo acusaciones de haber recibido sobornos para favorecer el Cártel de Sinaloa.

En la plática grabada por el otro recluso en noviembre de 2020, el exfuncionario mexicano planeó con el reo cómo eliminar a dos testigos para que no cooperen con el gobierno en su caso.

El exfuncionario mexicano planeó con el reo cómo eliminar a dos testigos (EFE/ Mario Guzmán)

Entre los nombres de las personas que pretendía eliminar figuran Jesús El Rey Zambada, testigo estrella en el proceso penal contra García Luna tras declarar que Joaquín El Chapo Guzmán le entregó tres millones de dólares en una maleta a García Luna, y Luis Cárdenas Palomino, considerado la mano derecha de del ex funcionario.

En la conversación, según el documento expedido por la corte del Distrito Este de Nueva York, se lee:

García Luna: “Nadie confía en los rusos. Lo que sea que él diga… Como dije: ‘No, ellos trabajan con este tipo’. Es exactamente lo mismo.

Preso: Como yo dije, para ponerle una trampa a Raymond o Reynaldo (El Rey Zambada).

García Luna: Rey, Reynaldo.

Preso: ¿Reynaldo?

García Luna: Reynaldo. Creo que (no se entiende). Tiene que ver a (no se entiende). Porque él es (no se entiende).

Preso: Sí, para tenderle una trampa a él”.

Entre los nombres de las personas que pretendía eliminar figuran Jesús El Rey Zambada (Captura: UNITED STATES DISTRICT COURT EASTERN DISTRICT OF NEW YORK)

Mientras que a Luis Cárdenas Palomino, de quien al parecer planeó matar a su familia, lo refiere como Luis.

“García Luna: Luis, Luis.

Preso: Asesinar a los testigos, asesinar a…

García Luna: Su familia.

Preso: La familia”

En el documento de 20 páginas también se muestra la conversación que tuvo con el reo sobre un sujeto llamado Greg, de quien dice, “tiene experiencia” en eliminar testigos. No obstante, la Fiscalía estadounidense indicó que Greg era un agente encubierto que fingía ser miembro de la mafia rusa.

En el documento de 20 páginas también se muestra la conversación que tuvo con el reo sobre un sujeto llamado Greg (Foto: Court Eastern District of New Yorkl)

“Preso: Él podría ayudar mucho, te lo digo.

García Luna: Eso es porque ahora ‘Greg’ puede hacer el (no se entiende). Tú sabes, conozco a ‘Greg’. (No se entiende) porque ellos se fueron por su lado y ahora están del otro lado… Yo tengo gente que vive en Corea y tengo (no se entiende) que tú puedes decir, porque si no te explico cómo funcionan. Este tipo conoce a este tipo. ¿Y como conoce a este tipo? Porque conoce a este (otro) tipo que eliminó al testigo.

Preso: ¡Y ya está! Ya sabes, ya no puede ser testigo.

García Luna: Ellos matan gente”.

Las autoridades del país vecino declararon que también cuentan con evidencia de “las intenciones del acusado para acosar y sobornar a periodistas que estaban investigando sus crímenes durante el periodo de tiempo”, lo cual se encuentra directamente conectado con la evidencia que lo liga con las acusaciones en su contra.

El informe señaló que García Luna realizó pagos con dinero proveniente de actividades ilícitas a una empresa de noticias (Ilustración: Infobae Mexico)

“Las conversaciones posteriores a los arrestos del acusado sobre la manipulación de testigos y sus esfuerzos por comunicarse con el agente encubierto son evidencia directa de su culpabilidad”

Finalmente, el informe entregado a la corte de Brooklyn señaló que García Luna realizó pagos con dinero proveniente de actividades ilícitas a una empresa de noticias, cuyo nombre no fue revelado, para que sus periodistas omitieran publicar noticias negativas sobre él.

