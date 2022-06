“Será un reto”: César Camacho aseguró que el PRI no entregará el Estado a México a Morena en 2023

El Estado de México es considerado bastión del PRI (Foto: MOISÉS PABLO /CUARTOSCURO.COM)

César Camacho Quiroz, ex gobernador del Estado de México y ex dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que el instituto político no entregará uno de sus bastiones al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en las elecciones de 2023.

Camacho Quiroz señaló que el PRI “no puede, no debe, ni será entreguista al Gobierno”, pese a que el pasado domingo 12 de junio Morena realizó un mitin a las afueras del Teatro Morelos en el centro de Toluca en donde refrendó el apoyo de la ciudadanía del Estado de México hacia el partido guinda.

“Será un reto formidable, porque dado su peso electoral, su peso demográfico, su peso social, su peso económico, le resulta altamente apetitoso para todas las fuerzas políticas, pero el PRI y sus aliados lo saben lo que se juega en la elección mexiquense y habremos todos de cerrar filas entorno a un proyecto de país”, señaló el priista en entrevista para el diario Excélsior.

César Camacho Quiroz reconoció que las elecciones de 2023 "será un reto" para el PRI (Foto: Archivo)

Días después de que se llevara a cabo la reunión con Alejandro Moreno, líder actual del parido, Camacho Quiroz comentó que el PRI es mucho más que su dirigencia, ya que Alito, como es conocido en la esfera política del país, ha protagonizado diversas polémicas. Entre las que se encuentra la filtración de audios en donde presuntamente se le escucha pactar en supuestos actos de corrupción.

Además, mencionó que Moreno Cárdenas no es el único priista que puede hacer que el tricolor sea un contrapeso para Morena y sus aliados en las elecciones de 2023, en las cuales el partido oficialista luchará para que los mexiquenses consigan una alternancia.

“El PRI no merece cargar con desprestigios”, apuntó Camacho Quiroz. “Al Estado de México le hace falta, en el episodio que vendrá, un gobierno profesional, de calidad democrática, y al país le resultará importantemente útil para generar los equilibrios entre un gobierno autoritario y otro democrático”.

Alito se negó a entregar la presidencia del PRI, pese a que ex dirigentes del partido se la solicitaron (Foto: Facebook/Alejandro Moreno Cárdenas)

Por otra parte, Jesús Zambrano, coordinador del Partido de la Revolución Democrática (RRD), dio a conocer que el sol azteca iniciará el proceso interno para generar la plataforma que impulsará el candidato o candidata para la gubernatura del Estado de México, pese a que se creía que iría en alianza con el PRI y el Partido Acción Nacional (PAN) en la coalición Va por México, como se dio el pasado 5 de junio.

De acuerdo con el perredista, para el partido, Va por México debe de rebasar el carácter electoral, esto para trascender el días de los comicios y constituirse, en alianza, un gobierno que considero lo estatal y lo municipal.

Jesús Zambrano aseguró que el PRD ya está buscando candidata o candidato (Foto: Twitter/@Jesus_Zambrano)

“Estamos en la mejor disposición de construir acuerdo con organizaciones, no sólo políticas, sino también liderazgos de la sociedad civil para que juntos avancemos en la construcción de esta gran alianza y de un método que nos lleve a seleccionar la mejor candidatura para 2023″, externó Jesús Zambrano.

Asimismo, el líder del PRD dijo que en el Estado de México nadie debe decirse ganador con tanta anticipación, como, según sus declaraciones, lo hicieron los integrantes de Morena en el mitin que realizaron el domingo 12 de junio: “Aquí hay una fuerza política y una coalición que tienen la convicción de disputar y ganar las elecciones del próximo año”.

